Externe lekkage bij het internationale ruimtestation dwingt NASA tot het opnieuw plannen van ruimtewandelingen

NASA is gedwongen de datum van een aanstaande ruimtewandeling te wijzigen en een nieuwe uit te stellen na een extern koelvloeistoflek bij het Internationale Ruimtestation (ISS). Het lek was afkomstig van een reserveradiator die was aangesloten op de Russische Nauka-module. Hoewel de koelvloeistof niet giftig of gevaarlijk is voor de bemanning, neemt NASA voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat deze interne systemen binnendringt en na verloop van tijd schade aan de apparatuur veroorzaakt.

Als gevolg van de situatie is de ruimtewandeling die gepland stond voor donderdag 19 oktober verplaatst naar een latere datum. De geplande taken voor de ruimtewandeling zijn niet tijdgevoelig en zullen geen invloed hebben op de ISS-operaties. De tweede ruimtewandeling, oorspronkelijk gepland voor maandag 30 oktober, gaat door zoals gepland. Dit zijn de allereerste excursies buiten het station voor NASA-astronauten Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli. Tijdens de ruimtewandeling zullen ze een defecte elektronicakast verwijderen en een Trundle Bearing Assembly op de Solar Alpha Rotary Joint aan de poort vervangen, waardoor de zonnepanelen van het ruimtestation de zon kunnen volgen.

Ondertussen zullen O'Hara en astronaut Andreas Mogensen van de European Space Agency betrokken zijn bij een andere ruimtewandeling, die momenteel wacht op een nieuwe planning. Hun missie omvat het verzamelen van monsters van de buitenkant van het station om het bestaan ​​van micro-organismen vast te stellen. Ze zullen ook een high-definition camera vervangen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren ter voorbereiding op toekomstige ruimtewandelingen.

Dit is niet het eerste incident dat de ISS-operaties beïnvloedt als gevolg van een koelvloeistoflek. Afgelopen december liep een Sojoez-ruimtevaartuig een koelvloeistoflek op nadat het werd getroffen door een kleine meteoroïde, wat resulteerde in een verlenging van het verblijf van NASA-astronauten en twee Russische kosmonauten met zes maanden. De oorzaak van het recente lek aan de radiator van de Nauka-module is nog onbekend.

Bron: NASA

Definities:

– Internationaal ruimtestation (ISS): een bewoonbaar ruimtestation in een lage baan om de aarde. Het dient als laboratorium waar bemanningen wetenschappelijk onderzoek doen en experimenten uitvoeren.

– Koelvloeistof: een vloeistof of gas dat wordt gebruikt om de temperatuur in mechanische systemen te regelen, zoals het koelsysteem van het ISS.

– Ruimtewandeling: een activiteit die wordt uitgevoerd door astronauten buiten hun ruimtevaartuig terwijl ze zich in de ruimte bevinden.

– Radiator: een apparaat dat warmte van het ene medium naar het andere overbrengt, doorgaans geïnstalleerd in systemen die overtollige warmte genereren.

– Trundle Bearing Assembly: een mechanisme dat een soepele rotatie en beweging in bepaalde gewrichtssystemen mogelijk maakt. In dit geval maakt het de rotatie van de ISS-zonnepanelen mogelijk.