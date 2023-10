Het groeiende potentieel van ruimtemijnbouw: een blik in de toekomst

By

Terwijl ruimtevaartagentschappen en particuliere bedrijven de mogelijkheden van ruimtemijnbouw blijven onderzoeken, houden economen zich nu bezig met de potentiële groei en uitdagingen van deze opkomende industrie. Met de vraag naar kritische metalen die worden gebruikt in verschillende schone energietechnologieën, zoals elektronica, zonnepanelen, windturbines en onderdelen van elektrische auto's, zou ruimtemijnbouw een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de productie van deze waardevolle hulpbronnen.

Een recent onderzoek door Ian Lange van de Colorado School of Mines, in samenwerking met een onderzoeker van het Internationale Monetaire Fonds, gaat in op de modellering van de groei van ruimtemijnbouw in vergelijking met traditionele aardmijnbouw. De studie voorspelt dat binnen de komende 30 tot 40 jaar de productie van bepaalde metalen uit de ruimte die van de aarde zou kunnen overtreffen. Metalen asteroïden bevatten bijvoorbeeld meer dan duizend keer meer nikkel dan de aardkorst, samen met aanzienlijke concentraties kobalt, ijzer, platina en andere metalen.

De dalende kosten van ruimtelanceringen, dankzij herbruikbare raketten ontwikkeld door bedrijven als SpaceX en Rocket Lab, hebben ruimtemijnbouw haalbaarder gemaakt. Deze verlaging van de lanceringskosten, gekoppeld aan de overvloed aan waardevolle metalen in asteroïden, biedt een unieke kans voor de industrie. De winning van deze hulpbronnen zou mogelijk ook de sociale en ecologische kosten kunnen vermijden die gepaard gaan met mijnbouw op aarde, zoals kinderarbeid, schendingen van de mensenrechten, ontbossing en vervuiling van de watervoorzieningen.

Er zijn echter nog steeds uitdagingen die moeten worden overwonnen. De huidige raffinagemethoden zijn sterk afhankelijk van de zwaartekracht, waardoor het moeilijk is om metalen te extraheren in omgevingen met microzwaartekracht. Bovendien bestaat er momenteel geen juridisch kader om ruimtemijnbouwactiviteiten te reguleren, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de gevolgen voor het milieu en de duurzaamheid van hulpbronnen. Ruimte-ethici pleiten voor verantwoorde praktijken, die ervoor zorgen dat asteroïden niet worden vernietigd tijdens mijnbouwactiviteiten en dat hulpbronnen worden achtergelaten ten behoeve van toekomstige generaties.

Hoewel ruimtemijnbouw met zijn eigen milieuproblemen te maken kan krijgen, is het potentieel om kritische metalen te leveren zonder ecosystemen te schaden of te vertrouwen op onethische mijnbouwpraktijken op aarde bemoedigend. Naarmate de technologie vordert en de industrie groeit, zal het van cruciaal belang zijn om regelgeving en kaders vast te stellen om ruimtemijnbouwactiviteiten te begeleiden en een verantwoorde winning van hulpbronnen in de kosmos te garanderen.

