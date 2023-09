Identificatie van lage-massa, brede AGN in het vroege heelal

Superzware zwarte gaten (SMBH’s) zijn een veelvoorkomend kenmerk in het centrum van massieve sterrenstelsels. De oorsprong van deze enorme zwarte gaten in het vroege heelal blijft echter een mysterie. Eén theorie suggereert dat SMBH's uit kleinere voorlopers zijn gegroeid door massa te accumuleren via hun accretieschijven. Deze kleinere zwarte gaten, bekend als ‘zaden’, hebben massa’s variërend van 100 tot meer dan 100,000 maal de massa van de zon. Maar bij het observeren van de vroegste SMBH's hebben onderzoekers massa's gevonden van ongeveer een miljard keer de massa van de zon. Deze waarnemingen zijn gericht op de meest lichtgevende quasars. Dus hoe kunnen we de zwakkere quasars en zwarte gaten met een lagere massa vinden die mogelijk in het vroege heelal bestaan?

Onderzoekers wenden zich tot de James Webb Space Telescope (JWST) om deze uitdaging te overwinnen. Met behulp van de gevoeligheid van de JWST op nabij-infrarode golflengten heeft een recente studie twee actieve kernen van sterrenstelsels (AGN) geïdentificeerd met een roodverschuiving z>5, ongeveer een miljard jaar na de oerknal. Deze AGN, bekend als CEERS 2782 en CEERS 746, werden geïdentificeerd door middel van NIRSpec-spectroscopie van het Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS)-programma.

Door de spectra van deze AGN te bestuderen, konden de onderzoekers belangrijke emissielijnen analyseren en vaststellen dat beide objecten brede AGN zijn. De auteurs gebruikten lijnverhoudingsdiagrammen om onderscheid te maken tussen AGN- en stervormende sterrenstelsels. Deze diagrammen konden CEERS 2782 en CEERS 746 echter niet definitief classificeren vanwege hun hoge roodverschuiving en lage metalliciteit. Bovendien berekenden de auteurs de massa van de superzware zwarte gaten in het centrum van deze AGN met behulp van de Hα-emissielijn. Verduistering door gas en stof kan deze metingen beïnvloeden, waardoor de massa van het zwarte gat mogelijk wordt onderschat.

De ontdekking van CEERS 2782 en CEERS 746 helpt de kloof te overbruggen tussen waarnemingen van lokale AGN en quasars met hoge roodverschuiving. Deze zwakke AGN met hoge roodverschuiving bieden waardevolle inzichten in het vroege heelal en de vorming van superzware zwarte gaten. Terwijl de James Webb-ruimtetelescoop steeds meer verborgen monsters in de kosmos blijft onthullen, kunnen we binnenkort de mysteries rond de oorsprong van deze enorme hemellichamen ontrafelen.

Bronnen:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Verborgen kleine monsters: spectroscopische identificatie van lage massa, brede AGN bij z> 5 met CEERS." The Astrophysical Journal Letters, jaargang 919, nummer 1 (2021).

– Afbeeldingsbron: figuur 1 en figuur 2 uit het gepubliceerde artikel.