De geluiden onder onze voeten: rotsstabiliteit onthuld door akoestische patronen

Onderzoekers van het MIT hebben ontdekt dat de geluiden die door rotsen worden uitgezonden waardevolle informatie kunnen verschaffen over hun stabiliteit. Door rotsen in het laboratorium aan verschillende druk te onderwerpen, ontdekte het team dat verschillende akoestische patronen, of ‘vingerafdrukken’, op verschillende diepten en sterkten ontstonden. Marmermonsters lieten bijvoorbeeld lage “dreunen” horen onder lage druk, terwijl hogere drukken resulteerden in hogere knettergeluiden. Deze akoestische patronen kunnen wetenschappers helpen onstabiele gebieden onder het aardoppervlak te identificeren die mogelijk gevoelig zijn voor aardbevingen of uitbarstingen. De studie, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, heeft ook potentiële toepassingen bij het boren naar geothermische energie, waarbij het begrijpen van het gedrag van rotsen cruciaal is.

De aardkorst wordt vaak vergeleken met de schil van een appel, met verschillende niveaus van sterkte en stabiliteit. Rotsen dichtbij het oppervlak zijn bros en breken gemakkelijk, terwijl rotsen op grotere diepte kunnen stromen als gevolg van enorme druk en hitte. Het begrijpen van de “bros-naar-ductiel overgang” waarbij gesteenten eigenschappen van zowel brosheid als taaiheid vertonen, is belangrijk voor het bestuderen van de sterkte van de lithosfeer van de aarde en het voorspellen van aardbevingen. Door de studie van microscopische defecten in gesteenten, zoals scheuren, kloven en poriën, hopen onderzoekers inzicht te krijgen in deze overgang.

Echografie werd gebruikt om microscopisch kleine onvolkomenheden in rotsen in kaart te brengen door er geluidsgolven doorheen te sturen, die op specifieke manieren zouden stuiteren en reflecteren op defecten. Deze aanpak leverde waardevolle informatie op over de patronen van defecten in de rotsen. Bij de experimenten werden cilinders van Carrara-marmer, hetzelfde materiaal dat werd gebruikt voor Michelangelo's David, onderworpen aan extreme druk. Er werden echografiepulsen door de monsters gestuurd en de resulterende akoestische patronen werden geregistreerd. De onderzoekers ontdekten dat deze akoestische patronen veranderden afhankelijk van de druk die op de rotsen werd uitgeoefend.

Deze innovatieve methode om gesteenten via akoestiek te bestuderen zou geologen kunnen helpen het gedrag van gesteenten op verschillende diepten en druk beter te begrijpen. Het heeft het potentieel om ons vermogen om aardbevingen en uitbarstingen te voorspellen te verbeteren, en om te helpen bij geothermische boorinspanningen. Verder onderzoek op dit gebied zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in de fundamentele wetenschap van rotsstabiliteit en kunnen bijdragen aan het verbeteren van de wereld.

Bronnen:

– Origineel artikel door Jennifer Chu, MIT News Office