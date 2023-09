Curiosity Rover zet zijn verkenning op Mars voort

De Curiosity-rover, ingezet door NASA op Mars, begint aan een nieuw weekend vol ontdekkingen. De rover zal zich bezighouden met een verscheidenheid aan wetenschappelijke activiteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voor close-upstudie van het landschap van Mars.

Het weekendplan omvat contactwetenschap op de eerste sol, een rit op de tweede sol en wetenschap op afstand op de derde sol. Dit patroon van activiteiten is tijdens de reis van Curiosity talloze weekenden herhaald, maar het steeds veranderende terrein zorgt ervoor dat er altijd iets nieuws te ontdekken is.

De eerste sol omvat het analyseren van twee doelen die zich in de nabijheid van de rover bevinden. Het eerste doelwit, genaamd 'Hydra', zal worden geborsteld met de Dust Removal Tool (DRT) voordat het wordt onderzocht door de Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) en de Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Het tweede doelwit, 'Dodoni' genaamd, is een verhoogd resistent kenmerk dat ook door APXS en MAHLI zal worden bestudeerd.

Bovendien zullen de instrumenten Chemistry and Camera (ChemCam) en Mast Camera (Mastcam) de bovenste Gediz Vallis Ridge blijven documenteren, evenals een ander nabijgelegen gesteente genaamd 'Thassos' bestuderen met behulp van Laser-Induced Breakdown Spectroscopie (LIBS). Mastcam zal ook de Orinoco-butte en een gelaagd blok genaamd 'Rouskio' observeren.

De tweede sol zal zich richten op wetenschappelijke activiteiten vóór de aandrijving, waaronder LIBS-analyse van een donkere ader op hetzelfde blok als Thassos, mozaïeken die uitzichten op de oostelijke kraterrand vastleggen, en observaties van de nabijgelegen werkruimte en een ander resistent doelwit genaamd 'Milos'. Omgevingssensoren zullen ook de activiteit van stofduivels monitoren en de atmosferische opaciteit meten.

De derde sol omvat wetenschappelijke waarnemingen op afstand, zoals een stofduivelonderzoek en een middag suprahorizonwolkenfilm. ChemCam zal zijn Autonomous Exploration for Gathering Verhoogde Wetenschap (AEGIS)-software gebruiken om een ​​doelwit voor beeldvorming te selecteren. Curiosity zal ook in de vroege ochtend een atmosferische karakterisering uitvoeren.

Terwijl Curiosity zijn hobbelige reis door het landschap van Mars voortzet, kijken wetenschappers reikhalzend uit naar de waardevolle gegevens en beelden die het zal blijven opleveren voor de voortdurende verkenning van onze naburige planeet.

Bronnen:

– NASA/JPL-Caltech – Afbeeldingscredit: NASA/JPL-Caltech – Dit bronartikel bevatte informatie over Curiosity's weekendplan op Mars.

– Definities van termen:

– Sol: een Marsdag, wat overeenkomt met 24 uur en 39 minuten op aarde.

– Contactwetenschap: wetenschappelijke activiteiten waarbij sprake is van direct fysiek contact met het oppervlak van Mars, zoals borstelen of boren.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, een instrument voor Curiosity dat wordt gebruikt om de elementaire samenstelling van rotsen en grond te bepalen.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, een camera op Curiosity die beelden met hoge resolutie van rotsen en grond op Mars kan vastleggen.

– ChemCam: Chemie- en camera-instrument, dat gebruik maakt van lasergeïnduceerde plasmaspectroscopie om de samenstelling van rotsen en bodem op afstand te analyseren.

– Mastcam: Mast Camera, een camerasysteem op Curiosity dat panoramische en stereoscopische beelden van het oppervlak van Mars levert.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopie, een techniek die ChemCam gebruikt om de samenstelling van gesteenten en grond te analyseren.

– ENV: Omgevingssensoren op Curiosity die atmosferische omstandigheden en andere omgevingsfactoren meten.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Verhoogde Wetenschap, software die door ChemCam wordt gebruikt om autonoom beeldvormingsdoelen te selecteren.