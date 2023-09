Nieuw artikel: Wetenschappers en ingenieurs werken aan Mars-verkenning

Op het gebied van de verkenning van Mars werken talloze wetenschappers en ingenieurs samen om de mysteries van de Rode Planeet te ontrafelen. Deze personen komen uit verschillende instellingen en organisaties, elk met hun eigen expertise en bijdragen.

Eén van die wetenschappers is Elena Amador-French, een Science Operations Coordinator bij NASA/JPL in Pasadena, CA. Ze speelt een cruciale rol bij het plannen en uitvoeren van de wetenschappelijke operaties van Mars-rovers. Een andere wetenschapper, Ryan Anderson, is planetair geoloog bij USGS in Flagstaff, Arizona. Hij richt zich op het bestuderen van de geologie van Mars en het begrijpen van de vroegere en huidige processen ervan.

Planetair geoloog Mariah Baker, van het Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, DC, is gespecialiseerd in de studie van buitenaardse gesteenten en mineralen. Michael Battalio, een planetaire klimatoloog aan de Yale University in New Haven, CT, onderzoekt de klimaatpatronen en -processen op Mars.

Keri Bean, plaatsvervangend teamleider van Rover Planner bij NASA/JPL in Pasadena, CA, helpt bij het plannen van de bewegingen en activiteiten van Mars-rovers. Kristen Bennett is een planetair geoloog bij USGS in Flagstaff, Arizona, die de geologische kenmerken van Mars bestudeert.

Het team van NASA/JPL bestaat ook uit planetaire geologen Fred Calef en Abigail Fraeman, die hun expertise inbrengen bij het analyseren van het oppervlak en de rotsen van Mars. Brittney Cooper, een atmosferische wetenschapper aan de York University in Toronto, Ontario, Canada, richt zich op het bestuderen van de atmosfeer en weerpatronen op Mars.

Sean Czarnecki, een planetair geoloog aan de Arizona State University in Tempe, Arizona, bestudeert de geologische geschiedenis en samenstelling van Mars. Lauren Edgar, een planetaire geoloog bij USGS in Flagstaff, Arizona, onderzoekt de geologie en stratigrafie van Mars.

Andere wetenschappers en ingenieurs die betrokken zijn bij de verkenning van Mars zijn onder meer Christopher Edwards van de Northern Arizona University, Samantha Gwizd van de University of Tennessee, Ken Herkenhoff van USGS in Flagstaff, AZ, en Evan Hilgemann van NASA/JPL in Pasadena, CA. Ze dragen elk unieke inzichten bij in verschillende aspecten van de geologie van Mars en de planning van de roveroperaties.

Atmosferisch wetenschapper Alex Innanen van de Universiteit van York en Scott Guzewich van NASA/GSFC in Greenbelt, MD, bestuderen de atmosfeer van Mars en de interacties ervan met het oppervlak. Rachel Kronyak, planetair geoloog bij NASA/JPL in Pasadena, CA, is betrokken bij het onderzoek van de geologische geschiedenis en processen op Mars.

Michelle Minitti van Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore van Malin Space Science Systems in San Diego, CA, en Claire Newman van Aeolis Research in Pasadena, CA, dragen ook hun expertise bij aan de verkenning van Mars.

Andere wetenschappers en ingenieurs die aan de verkenning van Mars werken, zijn onder meer Catherine O'Connell-Cooper en Lucy Thompson van de Universiteit van New Brunswick in Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice van de Western Washington University in Bellingham, WA, en Mark Salvatore van de Northern Arizona University. in Flagstaff, Arizona.

Bovendien hebben Susanne Schwenzer van de Open Universiteit in Milton Keynes, VK, Ashley Stroupe van NASA/JPL in Pasadena, CA, Dawn Sumner van de Universiteit van Californië Davis in Davis, CA, en Vivian Sun van NASA/JPL in Pasadena, CA, dragen allemaal hun expertise in planetaire geologie bij aan de studie van Mars.

Scott VanBommel, een planetaire wetenschapper aan de Washington University in St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, de MSL Project Scientist bij NASA/JPL in Pasadena, CA, en geochemicus Roger Wiens van LANL in Los Alamos, NM, spelen een cruciale rol bij het analyseren van gegevens en het interpreteren van de bevindingen van Mars-missies.

Sharon Wilson, een planetaire geoloog bij het Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum in Washington, DC, Alivia Eng, een afgestudeerde student aan Georgia Tech in Atlanta, GA, en Remington Free, een Operations Systems Engineer bij NASA /JPL in Pasadena, CA, dragen allemaal bij aan de exploratie-inspanningen van Mars.

Tenslotte Emma Harris, een afgestudeerde student aan het Natural History Museum in Londen, VK, Conor Hayes, een afgestudeerde student aan de York University in Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, een afgestudeerde student aan de Washington University in St. Louis, MO, en Deborah Padgett, de OPGS Task Lead bij NASA/JPL in Pasadena, CA, delen hun expertise in verschillende aspecten van de verkenning van Mars.

Deze wetenschappers en ingenieurs bundelen hun krachten om ons begrip van Mars te vergroten, door de geologie, het klimaat, de atmosfeer en het potentieel voor vroeger en huidig ​​leven te onderzoeken. Door hun samenwerking en toewijding blijven ze de geheimen van de Rode Planeet ontsluiten.

Bronnen:

– Elena Amador-French, coördinator wetenschappelijke operaties; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, planetair geoloog; USGS; Vlaggemast, AZ

– Mariah Baker, planetair geoloog; Centrum voor Aarde- en Planetaire Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, gelijkstroom

– Michael Battalio, planetaire klimatoloog; Yale universiteit; New Haven, CT

– Keri Bean, plaatsvervangend teamleider Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, planetair geoloog; USGS; Vlaggemast, AZ

– Fred Calef, planetair geoloog; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, atmosferische wetenschapper; Universiteit van York; Toronto, Ontario, Canada

– Sean Czarnecki, planetair geoloog; Staatsuniversiteit van Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, planetair geoloog; USGS; Vlaggemast, AZ

– Christopher Edwards, planetair geoloog; Universiteit van Noord-Arizona; Vlaggemast, AZ

– Abigail Fraeman, planetair geoloog; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, atmosferische wetenschapper; NASA/GSFC; Groengordel, MD

– Samantha Gwizd, planetair geoloog; Universiteit van Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, planetair geoloog; USGS; Vlaggemast, AZ

– Evan Hilgemann, Roverplanner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, atmosfeerwetenschapper; Universiteit van York; Toronto, Ontario, Canada

– Rachel Kronyak, planetair geoloog; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, planetair geoloog; Kader; Zilverveer, MD

– Natalie Moore, missieoperatiespecialist, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, atmosferische wetenschapper, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, planetair geoloog; Universiteit van New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

– Melissa Rice, planetair geoloog; Westelijke Washington Universiteit; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, planetair geoloog; Universiteit van Noord-Arizona; Vlaggemast, AZ

– Susanne Schwenzer, planetair geoloog; De Open Universiteit; Milton Keynes, Groot-Brittannië

– Ashley Stroupe, Mission Operations-ingenieur; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, planetair geoloog; Universiteit van Californië Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, planetair geoloog; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, planetair geoloog; Universiteit van New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Canada

– Scott VanBommel, planetair wetenschapper; Universiteit van Washington; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL-projectwetenschapper; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, geochemicus; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, planetair geoloog; Centrum voor Aarde- en Planetaire Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, gelijkstroom

– Alivia Eng, afgestudeerde student; Georgië Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, operationeel systeemingenieur; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, afgestudeerde student; Natuurlijk geschiedenismuseum; London, Verenigd Koninkrijk

– Conor Hayes, afgestudeerde student; Universiteit van York; Toronto, ON, Canada

– Abigail Knight, afgestudeerde student; Universiteit van Washington; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, OPGS-taakleider; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, planetair geoloog; Keizerlijk College; London, Verenigd Koninkrijk

