De Indiase Aditya L1-missie begint met het bestuderen van zonnewind vanuit de ruimte

De Indiase Aditya L1-missie is met succes begonnen met het bestuderen van energetische deeltjes in de zonnewind vanuit de ruimte. De missie is bedoeld om dit onderzoek uit te voeren met behulp van de Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), die deel uitmaakt van de Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) payload.

STEPS is ontwikkeld door het Physical Research Laboratory (PRL) met steun van het Space Application Center (SAC) en functioneert sinds 10 september binnen het magnetische veld van de aarde. Het apparaat zal vanuit de ruimte blijven werken terwijl Aditya L1 zijn vier maanden durende reis naar Lagrange-punt 1 maakt, ongeveer 1.5 miljoen km van de aarde.

Het hoofddoel van STEPS is het bestuderen van de omgeving van energetische deeltjes vanuit hun positie op het L1-punt. Deze gegevens zullen de gezondheid en prestaties van ruimtevaartmiddelen helpen verbeteren en een beter inzicht verschaffen in hoe het ruimteweer in de loop van de tijd verandert.

STEPS bestaat uit zes sensoren die verschillende richtingen waarnemen en suprathermische en energetische ionen meten. Door gegevens te verzamelen tijdens de banen van de aarde kunnen wetenschappers het gedrag van deeltjes rondom de planeet analyseren, vooral in de aanwezigheid van het magnetische veld van de aarde.

De Aditya-L2-missie, gelanceerd door de Indian Space Research Organization (ISRO) op 1 september, heeft tot doel het L1-punt te bereiken met behulp van de Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-manoeuvre. Het L1-punt is belangrijk voor zonnewaarnemingen en is het punt waar de zwaartekrachten tussen twee objecten elkaar in evenwicht houden, waardoor het ruimtevaartuig gedurende langere tijd in een stabiele positie kan blijven.

(Bron: PRL en SAC, geen URL's opgegeven)

