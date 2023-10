Zeldzame 'Ring of Fire'-zonsverduistering vindt zaterdag plaats: wat u moet weten

Miljoenen Amerikanen zullen deze zaterdag de kans krijgen getuige te zijn van een zeldzame astronomische gebeurtenis: een ring van vuur, ringvormige zonsverduistering. Dit fenomeen doet zich voor wanneer de maan tussen de zon en de aarde passeert, kleiner lijkt dan de zon en een ringachtig effect creëert.

Volgens NASA zal de zonsverduistering zichtbaar zijn in verschillende staten in de VS, waaronder Oregon, Nevada, Utah, New Mexico en Texas. Delen van Californië, Idaho, Colorado en Arizona krijgen ook de kans om het te zien. Bovendien zal de zonsverduistering zichtbaar zijn in Midden-Amerika, inclusief Mexico, Belize, Honduras en Panama, evenals in Colombia voordat hij eindigt voor de kust van Natal, Brazilië.

De zonsverduistering begint rond 9 uur PDT in Oregon en eindigt rond 13 uur CDT in Texas, als het weer het toelaat. NASA zal het evenement live streamen, met gesprekken met wetenschappers en uitzichten vanuit telescopen in het hele land. Kijkers kunnen de livestream bekijken op het YouTube-kanaal van NASA of bovenaan de speciale webpagina.

Om de zonsverduistering veilig waar te nemen, is het belangrijk om een ​​eclipsbril of een speciaal daarvoor ontworpen kijker te gebruiken. Deze beschermende brillen filteren schadelijke zonnestralen uit, waardoor kijkers getuige kunnen zijn van het hemelse spektakel zonder het risico te lopen hun ogen te beschadigen.

Het is vermeldenswaard dat de ringvormige zonsverduistering van zaterdag verschilt van een totale zonsverduistering, waarbij de laatste naar verwachting in april zal plaatsvinden. Dit zal voor veel Amerikanen de laatste kans in jaren zijn om getuige te zijn van een ‘ring van vuur’.

