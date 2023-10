De ringvormige zonsverduistering en andere hemelse gebeurtenissen in oktober 2023

Een zonsverduistering, bekend als surya grahan, zal plaatsvinden op 14 oktober 2023. Dit natuurverschijnsel doet zich voor wanneer de maan voor de zon beweegt en tijdelijk het licht blokkeert. De komende zonsverduistering zal een ringvormige zonsverduistering zijn, ook wel een 'ring van vuur'-zonsverduistering genoemd. De term ‘ringvormig’ komt uit het Latijn en betekent ‘ringvormig’. Tijdens dit type zonsverduistering beweegt de maan zich tussen de zon en de aarde, maar door zijn positie op of nabij de verste afstand van de aarde lijkt hij kleiner dan de zon. Als gevolg hiervan bedekt het de zon niet volledig, waardoor een ringachtig uiterlijk ontstaat waarbij de buitenranden van de zon nog steeds zichtbaar zijn.

Helaas zal de ringvormige zonsverduistering die plaatsvindt op 14 oktober 2023 niet zichtbaar zijn in India. Het begint om 11:29 uur IST en duurt ongeveer vijf minuten tot 11:34 uur IST. Skywatchers in Noord-Amerika zullen de zonsverduistering echter wel kunnen waarnemen. Het pad van zichtbaarheid zal delen van de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerika bestrijken. In de VS begint het in Oregon om 9 uur PDT en eindigt het in Texas om 13 uur CDT, aldus NASA.

Voor degenen die de zonsverduistering niet uit de eerste hand kunnen zien, zal NASA het evenement live streamen op YouTube.

Oktober 2023 belooft een opmerkelijke maand te worden voor hemelse gebeurtenissen, omdat er zowel een zons- als een maansverduistering zal plaatsvinden. De maansverduistering zal plaatsvinden op 29 oktober en is daarmee de tweede maansverduistering van het jaar. Bovendien krijgen skywatchers de gelegenheid om de Orionid-meteorenregen te observeren. De piek van de meteorenregen wordt verwacht op 21 oktober (22 oktober in India) tussen middernacht en zonsopgang, met een maximum van 25 vallende sterren per uur, zoals geschat door Jake Foster, een openbare astronomieofficier van de Royal Observatory.

Hoewel de ringvormige zonsverduistering in India misschien niet zichtbaar is, zijn er de hele maand oktober nog steeds genoeg hemelse wonderen om van te genieten.

Bronnen:

– Nasa

– Koninklijke Sterrenwacht