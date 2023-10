Afgeleid door robots: bewijs van ‘social loafing’ op de werkplek

Volgens een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit van Berlijn hebben mensen de neiging minder aandachtig te zijn voor hun taken wanneer ze naast robots werken. Het fenomeen, bekend als ‘social loafing’, verwijst naar teamleden die minder moeite doen als ze denken dat anderen hun gebrek aan productiviteit zullen compenseren.

De studie suggereert dat individuen robots beginnen te zien als onderdeel van hun team. Als ze zien dat de robot of een andere collega goed presteert, of als ze het gevoel hebben dat hun eigen bijdrage niet gewaardeerd wordt, zijn werknemers geneigd hun werk ontspannender te benaderen. Dietlind Helene Cymek, de eerste auteur van het onderzoek, beschrijft teamwerk als een gemengde zegen. Hoewel het individuen kan motiveren om beter te presteren, kan het ook leiden tot een verminderd gevoel van persoonlijke prestatie wanneer individuele bijdragen onopgemerkt blijven.

Om hun hypothese te testen, vroegen de onderzoekers een groep werknemers om de kwaliteit van verschillende taken te beoordelen. De helft van de deelnemers kreeg te horen dat de taken waren uitgevoerd door een robot genaamd Panda, hoewel ze niet fysiek met de robot samenwerkten. De arbeiders hadden de robot in hun omgeving zien en horen werken.

De onderzoekers hielden de activiteiten van de werknemers in de gaten terwijl ze printplaten op fouten controleerden. Aanvankelijk leek er geen statistisch verschil te zijn in de tijd en moeite die werd besteed aan het inspecteren van de printplaten tussen de groep die met Panda werkte en de groep die zonder robot werkte. Bij het analyseren van de foutenpercentages ontdekten de onderzoekers echter dat degenen die met Panda werkten minder defecten identificeerden nadat ze hadden waargenomen dat de robot met succes talloze fouten signaleerde. Dit suggereert dat mensen de neiging hebben minder actieve deelnemers te worden zodra ze een robotcollega als betrouwbaar beschouwen.

Hoewel de deelnemers dachten dat ze evenveel aandacht aan hun taken besteedden, concludeerden de onderzoekers dat ze onbewust waren gaan vertrouwen op de prestaties van Panda. Dr. Linda Onnasch, een senior auteur van het onderzoek, legt uit dat hoewel het mogelijk is om te volgen waar iemand naar kijkt, het bepalen of die visuele informatie op mentaal niveau adequaat wordt verwerkt een aanzienlijk grotere uitdaging is.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de impact van robots op de teamdynamiek en de individuele productiviteit op de werkplek. Het benadrukt de noodzaak om een ​​evenwicht te vinden tussen het profiteren van gezamenlijke inspanningen en het garanderen dat de bijdragen van individuen voldoende worden erkend en gewaardeerd.

Bronnen:

– Studie door onderzoekers van de Technische Universiteit van Berlijn, gepubliceerd in Frontiers in Robotics and AI.