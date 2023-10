Zonnewetenschappers boeken vooruitgang in het begrijpen van de mysterieuze buitenste atmosfeer van de zon

Zonnewetenschappers hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het oplossen van het al lang bestaande mysterie waarom de buitenste atmosfeer van de zon, bekend als de corona, veel heter is dan de lagen eronder. Met behulp van de Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) op Hawaï heeft een internationaal team van wetenschappers het magnetische veld van de zon in ongekend detail waargenomen. Ze ontdekten complexe slangachtige energiepatronen in het magnetische veld in de lagere atmosfeer van de zon, de chromosfeer, die mogelijk energie naar de buitenste lagen van de atmosfeer van de zon drijft.

Dit onderzoek brengt wetenschappers een stap dichter bij het begrijpen van de zon, onze levengevende ster. De extreem hoge temperatuur van de corona, die meer dan 1.8 miljoen graden Fahrenheit bereikt, houdt onderzoekers al tientallen jaren in verwarring. Volgens stellaire modellen zou de temperatuur moeten stijgen als we naar de kern van een ster toe bewegen, waar kernfusie plaatsvindt. De temperatuur van de corona is echter in tegenspraak met deze verwachting, wat duidt op het bestaan ​​van een onbekend mechanisme dat de buitenste atmosfeer verwarmt.

De slangachtige magnetische verschijnselen die door het onderzoeksteam zijn waargenomen, zouden dit mysterie mogelijk kunnen verklaren. Het begrijpen van de geometrie van het magnetische veld is cruciaal voor het begrijpen van de energetische verschijnselen die de plasmadynamiek in de zonneatmosfeer aandrijven. Deze verschijnselen dragen uiteindelijk bij aan de verwarming van het plasma van de zon tot temperaturen van miljoenen graden.

Eerdere pogingen om het corona-opwarmingsprobleem op te lossen waren gericht op actieve delen van de zon, zoals zonnevlekken. De recente studie onderzocht echter rustigere delen van het zonoppervlak die bedekt waren met convectieve cellen die korrels worden genoemd. Deze gebieden vertonen zwakkere maar dynamischere magnetische velden. Het team observeerde een ingewikkelder onderliggend magnetisch veldpatroon, met kronkelige variaties in de oriëntatie ervan.

De complexiteit van deze kleinschalige magnetische veldvariaties suggereert dat energie vrijkomt via een proces dat magnetische herverbinding wordt genoemd en dat optreedt wanneer tegengestelde magnetische velden op elkaar inwerken en energie vrijkomen die bijdraagt ​​aan de opwarming van de atmosfeer. De onderzoekers gebruikten de krachtigste optische zonnetelescoop ter wereld om deze ingewikkelde oriëntaties van het magnetisch veld te onthullen, waardoor we dichter bij het begrip van dit belangrijke raadsel op het gebied van zonne-onderzoek kwamen.

De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters.

Bronnen:

– Universiteit van Sheffield

– De astrofysische dagboekbrieven