Een slang verslikt zich in invasieve vissen: implicaties voor onderzoek naar visetende slangen en invasieve soorten

Een herpetoloog in Frankrijk werd onlangs geconfronteerd met een opmerkelijk incident waarbij een slang probeerde een vis ter grootte van zijn eigen kop op te eten. Nicolas Fuento, een herpetoloog bij de non-profit Liga voor de Bescherming van Vogels in Frankrijk, observeerde een adderringslang die worstelde om een ​​invasieve vissoort te consumeren bij Lac de Carcès in het zuidoosten van Frankrijk. Deze ontmoeting heeft geleid tot een roep om verder onderzoek naar de relatie tussen visetende slangen en invasieve soorten.

Fuento dacht aanvankelijk dat de slang alleen maar probeerde de vis op te eten, maar besefte al snel dat de slang stikte in de vis die in zijn slokdarm zat. Om de slang te redden duwde Fuento de vis voorzichtig terug in de bek van de slang om de stekels los te maken. Toen de vis met succes was verwijderd, leek de slang ongedeerd en gleed weg.

De geïdentificeerde vissoort was een kemphaan, een kleine zoetwatervis afkomstig uit delen van Europa en Azië. Er zijn echter kemphanen geïntroduceerd in verschillende regio's, waaronder Frankrijk, waar ze als een invasieve soort worden beschouwd. Hun taaie en stekelige rugvinnen maken het voor roofdieren moeilijk om ze te consumeren.

Adderringslangen voeden zich voornamelijk met vis, en in sommige regio's overlapt hun oorspronkelijke verspreidingsgebied dat van kemphanen. De aanwezigheid van invasieve kemphanen in de mediterrane wetlands, waar adderringslangen zeldzaam zijn en in aantal afnemen, vormt een potentiële bedreiging voor de lokale slangenpopulatie. Uit eerdere incidenten is gebleken dat visetende slangen in Europa, waaronder adderringslangen, zijn gestorven na het eten van invasieve vis.

Hoewel de impact van invasieve vissen op de slangen nog niet is onderzocht, benadrukt deze zaak de noodzaak van verder onderzoek naar de potentiële bedreigingen die invasieve soorten met zich meebrengen. Het begrijpen van de relatie tussen visetende slangen en invasieve vissen kan bijdragen aan natuurbehoudsinspanningen en de bescherming van inheemse slangenpopulaties.

