Astronomen detecteren de meest verre snelle radioflits en bieden inzicht in het verborgen heelal

By

Astronomen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan door de meest verre snelle radioflits (FRB) te detecteren die ooit is geregistreerd. Deze afgelegen explosie van kosmische radiogolven, bekend als FRB 20220610A, werd waargenomen vanuit een sterrenstelsel dat zich acht miljard lichtjaar van de aarde bevindt. De uitbarsting, die minder dan een milliseconde duurt, is ook een van de krachtigste ooit waargenomen.

De Very Large Telescope (VLT) van de European Southern Observatory speelde een cruciale rol bij het lokaliseren van het bronstelsel van de FRB. Door gebruik te maken van de VLT konden astronomen vaststellen dat dit sterrenstelsel ouder en verder weg is dan welke andere bekende FRB-bron dan ook. Er wordt ook aangenomen dat het deel uitmaakt van een kleine groep samensmeltende sterrenstelsels.

Deze ontdekking heeft belangrijke implicaties voor het begrijpen van de samenstelling van het universum. De huidige methoden voor het meten van de massa van het universum hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd en het standaardmodel van de kosmologie ter discussie gesteld. Door FRB’s als hulpmiddel te gebruiken hopen astronomen inzicht te krijgen in de ‘ontbrekende’ materie die tussen sterrenstelsels bestaat.

Snelle radioflitsen hebben het unieke vermogen om geïoniseerd materiaal te detecteren, zelfs in een ruimte die als bijna leeg wordt beschouwd. Hierdoor kunnen astronomen de hoeveelheid materie tussen sterrenstelsels meten. De ontdekking van FRB 20220610A bevestigt het bestaan ​​van de ‘Macquart-relatie’, die stelt dat hoe verder weg een snelle radio-uitbarsting zich bevindt, hoe diffuser gas er tussen sterrenstelsels vrijkomt.

Hoewel de exacte oorzaak van snelle radio-uitbarstingen nog steeds onbekend is, bevestigt deze recente bevinding dat dit veel voorkomende gebeurtenissen in de kosmos zijn. Astronomen geloven dat het bestuderen van deze uitbarstingen niet alleen zal helpen bij het detecteren van materie tussen sterrenstelsels, maar ook zal helpen bij het beter begrijpen van de structuur van het universum.

Hoewel deze ontdekking de huidige grenzen van de telescoopmogelijkheden vertegenwoordigt, bieden toekomstige ontwikkelingen nog grotere mogelijkheden. Het Square Kilometre Array Observatory bouwt momenteel twee radiotelescopen in Zuid-Afrika en Australië die in staat zullen zijn duizenden FRB's te detecteren, inclusief degenen die veel verder weg staan. Bovendien zal de komende Extremely Large Telescope die in Chili wordt gebouwd, astronomen de mogelijkheid bieden om bronstelsels van uitbarstingen nog verder weg te bestuderen.

Deze belangrijke ontdekking opent nieuwe wegen voor onderzoek en verkenning van de verborgen mysteries van het universum. Door gebruik te maken van de kracht van snelle radioflitsen zijn astronomen klaar om de grenzen van ons begrip te verleggen en licht te werpen op de geheimen van de kosmos.

Bronnen:

– Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO)

– Zeer Grote Telescoop (VLT)

– Commonwealth Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoeksorganisatie (CSIRO)