Evolutionaire geschiedenis onthult langzame groei van krokodillen

Een recente studie gepubliceerd in Current Biology getiteld “Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage” heeft licht geworpen op waarom krokodillen, inclusief krokodillen en alligators, langzaam groeien in vergelijking met hun naaste levende verwanten, vogels. Het onderzoeksteam onderzocht de interne structuur van fossiele botten van 200 miljoen jaar oude voorouders van krokodillen, bekend als crocodylomorphs, en ontdekte dat ze langzaam groeiden, vergelijkbaar met moderne krokodillen.

De onderzoekers waren verrast toen ze ontdekten dat het botweefsel van deze oude krokodillomorfen bestond uit een type dat parallelvezelig bot wordt genoemd, wat wijst op een groeisnelheid tussen hun snelgroeiende voorouders en de langzamer groeiende krokodillen van vandaag. Deze bevinding daagt de algemene overtuiging uit dat de langzame groei van levende krokodillen verband houdt met hun sedentaire, semi-aquatische levensstijl. Deze vroege krokodilomorfen waren actieve en volledig landdieren, en niet de uitgestrekte hinderlaagroofdieren die tegenwoordig bestaan.

De studie omvatte ook het onderzoek van fossielen van een nieuw ontdekte gigantische krokodilachtige voorouder die 210 miljoen jaar geleden in Zuid-Afrika leefde. De onderzoekers analyseerden de botten onder een krachtige microscoop om de leeftijd bij overlijden, de jaarlijkse groeisnelheid en de kenmerken van het botweefsel te bepalen. Door het nieuwe exemplaar te vergelijken met andere bekende soorten, identificeerden ze het als een zeer vroege voorouder van de krokodil, mogelijk de vroegste van de groep waartoe ook moderne krokodillen behoren.

De onderzoekers ontdekten dat de gigantische soort langzamer groeide dan andere grote reptielen uit die tijd, zoals dinosaurussen. Deze langzame groeistrategie bleef bestaan ​​en vertraagde verder bij recenter ontwikkelde crocodylomorfe soorten. Langzame groei werd een kenmerk van alle bekende krokodilomorfen die afstammen van hun oude voorouder, waardoor ze een massale uitsterving aan het einde van de Trias konden overleven.

Aan de andere kant wordt aangenomen dat dinosauriërs de massale uitsterving hebben overleefd door snel te groeien. Deze gebeurtenis leidde tot het naast elkaar bestaan ​​van snelgroeiende dinosaurussen en langzaam groeiende krokodilomorfen in het volgende tijdperk, en legde uiteindelijk de basis voor de groeiverschillen die werden waargenomen bij hun moderne nakomelingen, vogels en krokodilachtigen.

De bevindingen van het onderzoek geven aan dat het verschil in groeisnelheid tussen vogels en krokodillen al vroeg in de evolutionaire geschiedenis van de groep werd vastgesteld, ondanks dat hun gemeenschappelijke voorouder een snelgroeiend dier was. Dit onderzoek draagt ​​bij aan ons begrip van de complexe factoren die de groeipatronen en evolutionaire aanpassingen bij verschillende soorten beïnvloeden.

