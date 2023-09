Ontdek de nachtelijke hemel bij Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore biedt bezoekers de kans om de schoonheid van de nachtelijke hemel te ervaren met twee komende sterrenfeesten. In samenwerking met de Grand Traverse Astronomical Society organiseert het park op 15 september en 21 oktober van 5 tot 11 uur evenementen in het Dune Climb-gebied.

De sterrenfeesten bij Sleeping Bear Dunes National Lakeshore bieden bezoekers de mogelijkheid om de verbluffende donkere luchten van het park te observeren. Het gebrek aan lichtvervuiling zorgt voor een duidelijk zicht op objecten in de verre ruimte via de meegeleverde telescopen. Afhankelijk van de datum en omstandigheden kunnen bezoekers mogelijk sterren, planeten, meteoren en zelfs de Melkweg zien.

Naast sterrenkijken bieden de evenementen ook andere activiteiten waar bezoekers van kunnen genieten. Vóór zonsondergang zijn er zonne-observaties en kinderactiviteiten beschikbaar. Zodra het donker wordt, zullen er telescoopstations en informatiestations zijn die bezoekers kunnen verkennen. Om het meeste uit het sterrenfeest te halen, worden bezoekers aangemoedigd om zich passend te kleden voor het weer en spullen mee te nemen zoals zaklampen (bij voorkeur met een rood filter om het nachtzicht te behouden), verrekijkers, insectenspray, strandstoelen en dekens.

De toegang tot de sterrenfeesten is gratis, maar voor toegang tot het park is een bezoekerspas vereist. Meer informatie over elk evenement, inclusief parkeergegevens en weergerelateerde annuleringen, is te vinden op de online kalender van Sleeping Bear Dunes.

Nu er steeds meer donkere luchten verdwijnen als gevolg van lichtvervuiling, zijn dit soort evenementen belangrijk voor het behoud en de waardering van de wonderen van de nachtelijke hemel. De Grand Traverse Astronomical Society zet zich in voor het bevorderen van het publieke bewustzijn en begrip van astronomie, en door hun samenwerking met Sleeping Bear Dunes National Lakeshore kunnen ze hun passie voor de sterren met een breder publiek delen.

Bronnen:

– Slapende Berenduinen Nationale Lakeshore

– Grand Traverse Astronomische Vereniging