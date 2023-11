Onderzoek naar de aanpak van de Covid-19-pandemie door de overheid gaat verder met de getuigenis van de Chief Medical Officer

In een langverwachte verschijning zal Sir Chris Whitty, de Chief Medical Officer van het Verenigd Koninkrijk, vandaag getuigenis afleggen over het lopende Covid-19-onderzoek. Sir Whitty, die tijdens de pandemie een van de meest herkenbare figuren van het land werd, zal naar verwachting de hele dinsdag besteden aan het geven van inzicht in de aanpak van de crisis door de regering.

Deze getuigenis van Sir Whitty volgt op de recente verschijning van voormalig wetenschappelijk hoofdadviseur Sir Patrick Vallance, die zijn inzichten gaf in het besluitvormingsproces van voormalig premier Boris Johnson en zijn team. De dagboekaantekeningen van Sir Vallance hebben een buitengewone inkijk gegeven in de interne werking van de regering in deze uitdagende tijd.

Lady Hallett, die het onderzoek leidt, verklaarde maandag dat de heer Johnson ‘verbijsterd’ leek door de complexe gegevens en grafieken die hem werden gepresenteerd. Er waren gevallen waarin hij moeite had om wetenschappelijke informatie vast te houden, wat leidde tot vragen over de besluitvorming van de regering en de reactie op de pandemie.

Een initiatief dat kritiek heeft gekregen, is het ‘Eat Out to Help Out’-programma van de heer Sunak, dat in augustus 2020 werd gelanceerd om restaurants en eetgelegenheden te ondersteunen na de lockdown. Sir Whitty zal waarschijnlijk vragen krijgen die verband houden met zijn eerdere privéopmerkingen waarin hij het plan noemde als ‘uit eten gaan om het virus te helpen’. Het onderzoek heeft tot doel de impact en effectiviteit van dergelijke overheidsmaatregelen volledig te begrijpen.

Naarmate het onderzoek voortduurt, wordt verwacht dat Sir Jonathan Van-Tam, de voormalige plaatsvervanger van Sir Whitty, later deze week ook bewijs zal leveren. De getuigenissen van deze sleutelfiguren werpen licht op het besluitvormingsproces en de maatregelen die de regering heeft genomen, en dragen bij aan een alomvattend inzicht in de aanpak van de Covid-19-pandemie in het Verenigd Koninkrijk.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het Covid-19-onderzoek?

Het Covid-19-onderzoek is een onderzoek naar de wijze waarop de regering de Covid-19-pandemie in Groot-Brittannië aanpakt. Het heeft tot doel het besluitvormingsproces, het geïmplementeerde beleid en de algehele reactie op de crisis te beoordelen.

Wie is Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty is de Chief Medical Officer van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een prominente rol gespeeld bij het adviseren van de regering over volksgezondheidskwesties, vooral tijdens de Covid-19-pandemie.

Wat is het doel van de getuigenis van Sir Chris Whitty?

De getuigenis van Sir Chris Whitty zal naar verwachting inzicht geven in de wijze waarop de regering omgaat met de Covid-19-pandemie. Hij zal waarschijnlijk worden ondervraagd over belangrijke beslissingen, beleid en initiatieven, zoals het ‘Eat Out to Help Out’-programma.

Wat is het ‘Eat Out to Help Out’-programma?

Het ‘Eat Out to Help Out’-programma was een overheidsinitiatief dat in augustus 2020 werd gelanceerd om de restaurant- en horecasector na de lockdown te ondersteunen. Het bood maaltijden met korting aan om mensen aan te moedigen uit eten te gaan en de economie te stimuleren.