Nieuwe techniek maakt nauwkeurige adressering en detectie van enkele zeldzame-aarde-ionen in nanodeeltjes mogelijk

Wetenschappers zijn voortdurend op zoek naar de meest efficiënte en betrouwbare platforms voor het verwerken van kwantuminformatie. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van een systeem dat niet alleen kwantumoperaties met hoge nauwkeurigheid en snelheid kan uitvoeren, maar ook kan communiceren met een kwantumnetwerk. Dit zou de creatie van een robuust kwantuminternet mogelijk maken. Om dit te bereiken hebben wetenschappers een systeem nodig dat verstrengeling tussen langlevende materiequbits en fotonen kan genereren, waardoor een snelle interface met weinig verlies mogelijk is tussen verschillende knooppunten van een toekomstig kwantumnetwerk.

In een recente studie gepubliceerd in Optica heeft een team van onderzoekers van ICFO, onder leiding van prof. Hugues de Riedmatten, een nieuwe techniek ontwikkeld die deze uitdagingen aanpakt. Door gebruik te maken van met zeldzame aardmetalen gedoteerde kristallen konden de onderzoekers een systeem creëren met de noodzakelijke eigenschappen voor efficiënte licht-materie-interactie en detectie van afzonderlijke ionen. De ionen werden gevangen in nanodeeltjes en gekoppeld aan een vezel-microholte.

Het team kweekte nanodeeltjes gedoteerd met erbiumionen, waarbij elk nanodeeltje ongeveer 1000 Er-ionen bevatte. Deze nanodeeltjes werden vervolgens op een spiegel geplaatst en afgekoeld tot ongeveer 6 Kelvin. Door een gebogen spiegel, vervaardigd op een optische vezel, uit te lijnen met een nanodeeltje, werd een holte gevormd. Met deze opstelling konden de onderzoekers afzonderlijke zeldzame-aarde-ionen in het nanodeeltje nauwkeurig aanspreken en detecteren.

Het voordeel van het gebruik van nanodeeltjes is dat hun kleinere volume een hoge ionendichtheid mogelijk maakt, terwijl de gemiddelde fysieke afstand ertussen laag blijft. Dit zorgt ervoor dat de frequenties van de ionen duidelijk genoeg zijn om volledig te onderscheiden te zijn, waardoor de adressering van individuele ionen mogelijk wordt. De onderzoekers hebben aangetoond dat er in het nanodeeltje een constellatie van op elkaar inwerkende ionen kan worden gevonden, waardoor het een potentiële kandidaat is voor een kleinschalig kwantuminformatieverwerkingssysteem.

Deze ontwikkeling opent nieuwe mogelijkheden voor de fabricage van kwantumapparaten en de vooruitgang van kwantumcomputer- en communicatietechnologieën. Door individuele zeldzame aardionen in nanodeeltjes te begrijpen en te controleren, kunnen wetenschappers nieuwe wegen ontsluiten voor het verwerken van kwantuminformatie en het bouwen van efficiëntere kwantumnetwerken.

FAQ

1. Wat zijn qubits?

Qubits zijn de basisbouwstenen van kwantuminformatie. Het kunnen fysieke systemen zijn, zoals supergeleidende circuits, gevangen atomen of defecten in vaste stoffen, die kwantuminformatie coderen met behulp van verschillende toestanden.

2. Hoe interacteren qubits met elkaar?

Qubits kunnen op verschillende manieren met elkaar communiceren, zoals elektrische of magnetische velden die afhankelijk zijn van de toestand van de qubit. Deze interacties zijn cruciaal voor het uitvoeren van kwantumoperaties en het creëren van verstrengeling tussen qubits.

3. Wat zijn met zeldzame aardmetalen gedoteerde kristallen?

Met ionen gedoteerde kristallen met zeldzame aardmetalen zijn vaste stoffen die ionen bevatten uit de groep zeldzame aardmetalen. Deze kristallen hebben unieke eigenschappen, zoals lange coherentietijden en verschillende grondtoestanden, die ze geschikt maken voor licht-materie-interactie en codering van kwantuminformatie.

4. Hoe werkt de nieuwe techniek?

De nieuwe techniek omvat het kweken van nanodeeltjes die zijn gedoteerd met zeldzame aardionen en deze op een spiegel plaatsen. Door een gebogen spiegel op een optische vezel uit te lijnen met een nanodeeltje, ontstaat er een holte. Deze opstelling maakt de nauwkeurige adressering en detectie van afzonderlijke zeldzame-aarde-ionen in het nanodeeltje mogelijk, waardoor een efficiënte interactie tussen licht en materie wordt vergemakkelijkt.

5. Wat zijn de mogelijke toepassingen van deze techniek?

Deze techniek opent mogelijkheden voor de fabricage van kwantumapparaten en de vooruitgang van kwantumcomputer- en communicatietechnologieën. Door individuele zeldzame aardionen in nanodeeltjes te begrijpen en te controleren, kunnen wetenschappers nieuwe wegen verkennen voor het verwerken van kwantuminformatie en het bouwen van efficiëntere kwantumnetwerken.

(Bron: ICFO)