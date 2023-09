In een boek over de toekomst van kunstmatige intelligentie presenteert MIT-professor Max Tegmark een dystopisch scenario waarin machines doelen overnemen die schadelijk zijn voor de mensheid als ze niet in staat zijn de menselijke belangen accuraat te begrijpen en op één lijn te brengen. Hoewel dit misschien vergezocht lijkt, heeft onze eigen soort, door de snelle uitbreiding van de menselijke intelligentie, een diepgaande invloed gehad op de planeet en andere levende wezens.

De mensheid, die ooit een kritiek moment doormaakte met nog maar een paar duizend individuen over, vertegenwoordigt nu 36% van alle zoogdieren op aarde. Nog eens 60% bestaat uit dieren zoals koeien, die gefokt worden voor menselijke consumptie. Slechts 4% zijn wilde dieren. Onze vooruitgang heeft geresulteerd in de vermindering van de ruimte voor andere dieren, wat heeft geleid tot de zesde massale uitsterving, de eerste die door één enkele soort werd veroorzaakt. Deze uitstervingsgebeurtenis beperkt zich niet tot individuele soorten, maar treft hele takken van de evolutionaire boom, waarbij geslachten 35 keer sneller verdwijnen dan in de afgelopen 65 miljoen jaar.

Onderzoekers hebben ontdekt dat ten minste een derde van de bekende gewervelde dieren te maken krijgt met een afname van de populatie en beperkt wordt tot kleinere ecosystemen. Aan het begin van de 10e eeuw waren er bijvoorbeeld ooit 20 miljoen olifanten, maar vandaag de dag zijn dat er minder dan een half miljoen, terwijl veel landen deze prachtige wezens niet langer huisvesten.

Het verlies van hele geslachten verstoort niet alleen ecosystemen, maar heeft ook gevolgen voor de menselijke gezondheid en het welzijn. De verdwijning van grote roofdieren in bepaalde regio's heeft geleid tot een toename van de populatie witstaartherten en muizen, die gastheer zijn voor teken die de ziekte van Lyme overbrengen. Bovendien dragen de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de vernietiging van de biodiversiteit bij aan de verspreiding van ziekten tussen dieren en mensen, zoals blijkt uit de Covid-19-pandemie.

Het behoud van de biodiversiteit en het investeren in de bescherming van tropische bossen, waar de hoogste niveaus van biodiversiteit voorkomen, zijn van cruciaal belang om de ineenstorting van ecosystemen te verzachten. Dringende actie, vergezeld van aanzienlijke investeringen, is noodzakelijk om verdere verwoesting te voorkomen. Als we doorgaan op ons huidige pad, kunnen de gevolgen veel catastrofaler zijn dan we ons kunnen voorstellen.

Bronnen: Max Tegmark's boek over kunstmatige intelligentie, studie gepubliceerd in PNAS, database van de International Union for Conservation of Nature