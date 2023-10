Nieuwe 3D-simulatie biedt inzicht in de morfologie van Kilonovae

By

Een baanbrekende driedimensionale (3D) computersimulatie heeft met succes spectroscopische kenmerken gerepliceerd die zijn waargenomen in een kilonova, waardoor licht wordt geworpen op de nasleep van een fusie tussen twee neutronensterren. De simulatie, uitgevoerd door wetenschappers van GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung en Queen's University Belfast, geeft nauwkeurig de interacties weer tussen elektronen, ionen en fotonen in het materiaal dat wordt uitgestoten tijdens de fusie, wat het licht bepaalt dat waarneembaar is door telescopen.

De simulatie bestrijkt het volledige proces van een fusie tussen neutronensterren, inclusief de nucleosynthese van neutronenvangst, energie die vrijkomt door radioactief verval en stralingsoverdracht waarbij tientallen miljoenen atomaire overgangen van zware elementen betrokken zijn. Door gebruik te maken van een 3D-model kan de simulatie het waargenomen licht vanuit elke kijkhoek nauwkeurig voorspellen. Gezien vanuit een vrijwel loodrechte hoek ten opzichte van het baanvlak van de twee neutronensterren, lijken de gesimuleerde spectrale verdelingen sterk op de waargenomen kenmerken van de kilonova AT2017gfo.

Deze prestatie betekent een belangrijke stap voorwaarts in ons begrip van de oorsprong van zware elementen, zoals platina en goud, die ontstaan ​​tijdens de fusie van neutronensterren. Ongeveer de helft van de elementen zwaarder dan ijzer wordt gegenereerd in omgevingen met extreme temperaturen en neutronendichtheden, omstandigheden die optreden tijdens de fusie en daaropvolgende explosie van neutronensterren. De uitgestoten materie uit dit proces produceert onstabiele, neutronenrijke zware kernen, die uiteindelijk vervallen en energie vrijgeven, wat resulteert in een heldere en snel vervagende emissie van licht.

Hoewel de 3D-simulatie waardevolle inzichten oplevert, liggen er nog meer uitdagingen in het verschiet. Onderzoekers moeten rekening houden met de snelheid waarmee de spectrale verdeling in de loop van de tijd verandert en de eigenschappen van uitgestoten materiaal in een laat stadium nauwkeurig beschrijven. Toekomstige vooruitgang op dit gebied zal afhankelijk zijn van hoogwaardige atomaire en nucleaire experimentele gegevens, die beschikbaar zullen worden gesteld door faciliteiten als de FAIR.

De ongekende overeenkomst tussen de simulatie en de observatie van kilonova AT2017gfo verdiept ons begrip van de complexe processen die betrokken zijn bij het samensmelten van neutronensterren en de daaropvolgende productie van zware elementen. Met voortdurende vooruitgang op dit gebied zullen wetenschappers preciezere voorspellingen kunnen doen en de omstandigheden kunnen ontrafelen waaronder deze elementen werden gesynthetiseerd.

Bron: The Astrophysical Journal Letters (2023) via Phys.org