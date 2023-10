Het ruimtetijdperk laat zijn sporen na in de stratosfeer van de aarde

De stratosfeer, een van de meest afgelegen delen van de planeet, wordt beïnvloed door menselijke activiteiten in de ruimte. Onderzoekers hebben aanzienlijke hoeveelheden metalen ontdekt in aërosolen in de atmosfeer, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van het toenemende aantal ruimtevaartuigen en satellieten dat wordt gelanceerd en terugkeert naar de aarde. Deze metalen veranderen de atmosferische chemie, wat potentiële gevolgen zou kunnen hebben voor het klimaat, de ozonlaag en de bewoonbaarheid van de planeet.

Het team van wetenschappers, waaronder Dan Cziczo en Dan Murphy, voerde onderzoek uit met behulp van gespecialiseerde hulpmiddelen die aan onderzoeksvliegtuigen waren bevestigd. Ze vonden meer dan twintig elementen, waaronder lithium, aluminium, koper en lood, in aërosolmonsters die overeenkwamen met de verhoudingen die in legeringen van ruimtevaartuigen worden gebruikt. De massa van deze metalen bij de terugkeer van ruimtevaartuigen overtrof de hoeveelheid die in natuurlijk kosmisch stof wordt aangetroffen. Bovendien bevatte bijna 20% van de grote zwavelzuurdeeltjes, die de ozonlaag helpen beschermen, aluminium en andere metalen uit ruimtevaartuigen.

Er wordt geschat dat er tegen 50,000 nog eens 2030 satellieten in een baan om de aarde kunnen komen. Dit betekent dat tot de helft van de zwavelzuurdeeltjes in de stratosfeer metalen kunnen bevatten die in de komende decennia opnieuw in de ruimte terechtkomen. De potentiële effecten op de atmosfeer van de aarde, de ozonlaag en het leven zelf zijn nog steeds niet volledig begrepen.

Het bestuderen van de stratosfeer is een uitdaging omdat het een ongerept en stabiel deel van de atmosfeer is, dat zelden toegankelijk is voor mensen of zelfs voor vluchten op grote hoogte. Via het Airborne Science Program van NASA konden onderzoekers echter luchtmonsters verzamelen vanaf een hoogte van 11.8 km boven de grond in Alaska. Er werden instrumenten gebruikt om ervoor te zorgen dat de meest verse en ongestoorde luchtmonsters werden verzameld.

De stratosfeer speelt een cruciale rol bij de bescherming van de planeet en al het leven erop via de ozonlaag. Deze laag fungeert als een globaal schild tegen schadelijke ultraviolette straling. De afgelopen decennia zijn er pogingen ondernomen om de ozonlaag te herstellen en aan te vullen nadat deze werd bedreigd door chloorfluorkoolwaterstoffen. De toenemende aanwezigheid van metalen uit de lancering en terugkeer van ruimtevaartuigen kan echter nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

De raketten die worden gebruikt om satellieten en ruimtevaartuigen in een baan om de aarde te brengen, laten een spoor van metalen achter, vergelijkbaar met het kielzog dat schepen in de oceaan achterlaten. Deze metalen dragen bij aan de vorming van aerosoldeeltjes in de stratosfeer. Hoewel meteorieten al eeuwenlang door de atmosfeer vallen, is de massa metalen van raketten vergelijkbaar met die van meteorieten. De impact van menselijke bewoning en ruimtevluchten op de atmosfeer van de aarde is een groot probleem dat verder onderzoek vereist.

Het begrijpen van de veranderingen die zich voordoen in de stratosfeer is van cruciaal belang voor het beschermen van de planeet en het garanderen van haar blijvende bewoonbaarheid. Het onderzoek uitgevoerd door Cziczo, Murphy en hun teams werpt licht op de potentiële impact van menselijke activiteiten in de ruimte op de atmosfeer van de aarde en het delicate evenwicht van de ozonlaag.

