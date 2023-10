Oud menselijk DNA gevonden in Neanderthalers gaat meer dan 250,000 jaar terug

Uit een baanbrekend onderzoek is gebleken dat de kruising tussen mens en Neanderthaler veel eerder plaatsvond dan eerder werd gedacht. De heersende overtuiging was dat de kruising tussen Homo sapiens-voorouders en Neanderthalers begon na een massale uittocht uit Afrika, ongeveer 75,000 jaar geleden. Nieuw onderzoek uitgevoerd door genetici van de Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania suggereert echter dat vroeg menselijk DNA ongeveer 250,000 jaar geleden in de Neanderthalers stroomde, lang vóór de verwachte migraties.

Uit de studie bleek dat Neanderthalers al delen van menselijk DNA in hun genoom hadden tegen de tijd dat mensen vanuit Afrika naar Eurazië migreerden. Deze ontmoetingen tussen Neanderthalers en vroege mensen vonden waarschijnlijk meer dan 250,000 jaar geleden plaats, aangezien er geen gegevens zijn dat Neanderthalers ooit in Afrika bezuiden de Sahara hebben geleefd. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology, levert bewijs van kruising tussen oude moderne mensen en Neanderthalers.

Vóór deze studie werd aangenomen dat het DNA van de Neanderthaler onaangetast bleef tot de meest recente menselijke migratie naar Eurazië. Uit het onderzoek bleek echter dat ongeveer zes procent van het Neanderthaler-DNA ongeveer 250,000 jaar geleden was geërfd van de vroegmoderne mens. Dit genetische materiaal is afkomstig van mensen die Afrika tussen 250,000 en 270,000 jaar geleden verlieten.

De resultaten geven aan dat een groep vroege mensen, genetisch verwant aan alle mensen die vandaag de dag leven, zich kruisten met Neanderthalers. Hoewel het onduidelijk is hoeveel van deze mensen naar Eurazië migreerden, lieten ze een duidelijk genetisch stempel achter op hun Neanderthaler neven. Ondanks hun onderlinge voortplanting hebben deze vroege menselijke voorouders het niet overleefd, aangezien er in Europa of Azië geen menselijke skeletresten van een kwart miljoen jaar geleden zijn ontdekt.

De studie omvatte de analyse van volledig gesequenced genomen van moderne inheemse volkeren die in Afrika bezuiden de Sahara leven. Het bouwt voort op eerder onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het 1,000 Genomes Project, dat tot doel had de genetische diversiteit wereldwijd te catalogiseren. Het onderzoeksteam verzamelde gegevens van 180 individuen in 12 verschillende Afrikaanse populaties ten zuiden van de Sahara om de prevalentie van Neanderthaler-achtig DNA in de regio te onderzoeken.

De onderzoekers overwogen verschillende scenario's om de aanwezigheid van Neanderthaler-achtig DNA in Afrikanen ten zuiden van de Sahara te verklaren. Uiteindelijk vonden ze bewijs ter ondersteuning van de hypothese dat dit genetische materiaal afkomstig was van de vroegmoderne mens en later werd doorgegeven aan de Neanderthalers. Analyse van een Neanderthaler-exemplaar dat 120,000 jaar geleden leefde, bracht genetische materiaalmatching aan het licht die werd aangetroffen bij Afrikanen ten zuiden van de Sahara. Dit materiaal kwam uit delen van het genoom waarvan bekend was dat ze geërfd waren van Homo sapiens en toonde aan dat menselijk DNA ruim vóór de verwachte migraties op Neanderthalers was overgedragen.

De studie benadrukt het belang van het betrekken van diverse populaties bij genetisch en genomisch onderzoek. Het werpt licht op onze complexe geschiedenis van kruisingen met Neanderthalers en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek naar onze oude voorouders.

Bronnen:

– Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania

– Huidig ​​tijdschrift Biologie