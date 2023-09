Verschuivingen in tektonische platen beïnvloeden de biodiversiteit op aarde

Een recente studie heeft een verband gevonden tussen de bewegingen van de tektonische platen van de aarde en de diversiteit aan mariene soorten. Het onderzoek toont aan dat processen die de lithosfeer veranderen, waaronder bewegingen van tektonische platen, de oceaanniveaus beïnvloeden en daarmee de beschikbaarheid van ondiepe mariene omgevingen beïnvloeden waar het leven gedijt.

Tektonische platen zijn grote delen van de bovenmantel en korst van de aarde die de hele aardbol bedekken. Ze zijn voortdurend in beweging en veroorzaken het vulkanisme van de aarde, de vorming van bergen en het ontstaan ​​van loopgraven in de oceaan. De studie, geleid door geoloog Slah Boulila van de Sorbonne Universiteit, onderzoekt de vraag waarom er cycli zijn in diversiteit en biodiversiteit.

De onderzoekers analyseerden geologische en mariene datasets, evenals gegevens over de mariene biodiversiteit, om de afstemming van cycli in de mariene biodiversiteit op tektonische plaatprocessen te onderzoeken. Door meer dan 18,000 monsters van marien gesteente en bijna 32,000 geslachten uit de Paleobiology Database te vergelijken, ontdekten ze cycli van 36 miljoen jaar in de mariene biodiversiteit die correleerden met veranderingen in de productie en subductie van de zeebodem.

Wanneer tektonische platen uit elkaar bewegen, vormt zich een dunne oceanische korst, en wanneer de ene plaat onder de andere wordt geduwd in een proces dat subductie wordt genoemd, daalt de zeespiegel. Variaties in de zeespiegel veranderen de beschikbare habitat voor mariene soorten, wat leidt tot veranderingen in de biodiversiteit. Hoge zeespiegels resulteren in de overstroming van droog land en de verdieping van ondiepe mariene gebieden, waardoor de proliferatie van mariene organismen wordt bevorderd. Omgekeerd vermindert een lage zeespiegel de beschikbare ruimte voor het leven in zee.

Hoewel het idee van een verband tussen tektonische plaatverschuivingen en biodiversiteit niet nieuw is, biedt dit onderzoek verdere validatie door gebruik te maken van een grotere dataset. De bevindingen ondersteunen de hypothese dat veranderingen in het milieu verband houden met evolutie en uitstervingsgebeurtenissen. Het onderzoek geeft echter geen definitief antwoord op de vraag waarom deze cycli optreden, waardoor dat een onbeantwoorde vraag blijft.

Verder is er nog steeds discussie onder onderzoekers over de cyclische aard van de platentektoniek, waarbij sommigen beweren dat deze eerder onregelmatig dan periodiek is. Niettemin draagt ​​deze studie bij aan de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat de wisselwerking tussen veranderingen in het milieu, evolutie en uitsterven benadrukt.

Samenvattend laat het onderzoek zien hoe verschuivingen in tektonische platen de biodiversiteit beïnvloeden door de oceaanniveaus en de beschikbaarheid van habitats voor mariene soorten te beïnvloeden. Het begrijpen van deze verbanden levert waardevolle inzichten op in de geschiedenis van de aardse diversificatie en uitsterving van soorten.

Bron: Beurteaux, D. (2023), Verschuivingen in tektonische platen veranderen de biodiversiteit, Eos, 104.