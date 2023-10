Wetenschappers ontdekken de 3D-structuur van het CRISPR-Cas13bt3-systeem met belofte voor virusbestrijding

By

Wetenschappers hebben een doorbraak bereikt op het gebied van genbewerking door de driedimensionale structuur van CRISPR-Cas13bt3 te detailleren, een van de kleinste bekende CRISPR-Cas13-systemen die worden gebruikt voor RNA-modificatie. Deze ontdekking maakt de weg vrij voor het verbeteren van de precisie van dit hulpmiddel voor het bewerken van genen en het verbeteren van de toegang en levering ervan aan doelbewerkingssites. De studie, gepubliceerd in Nature Communications, benadrukt de unieke kenmerken van CRISPR-Cas13bt3 die het onderscheiden van andere eiwitten in dezelfde familie.

CRISPR-systemen zijn Nobelprijswinnende technologieën die worden gebruikt voor het bewerken van nucleïnezuren zoals RNA en DNA. RNA is een enkelstrengs polymeermolecuul dat essentieel is voor genexpressie, terwijl DNA genetische instructies bevat voor ontwikkeling en groei.

Onderzoekers van Rice University gebruikten 3D-modellering om de structuur en het mechanisme van CRISPR-Cas13bt3 beter te begrijpen. In tegenstelling tot andere CRISPR-systemen die zich op DNA richten, richten Cas13-geassocieerde systemen, waaronder CRISPR-Cas13bt3, zich op RNA. Dit RNA-targetingsysteem heeft een groot potentieel bij het bestrijden van virussen, aangezien veel virussen RNA gebruiken om hun genetische informatie te coderen.

De kleine omvang van CRISPR-Cas13bt3, met slechts ongeveer 700 aminozuren vergeleken met de gebruikelijke 1200 aminozuren, biedt een voordeel door betere toegang en levering aan doellocaties te bieden. De onderzoekers gebruikten cryo-elektronenmicroscopie om de structuur van het CRISPR-systeem in kaart te brengen, waardoor een gedetailleerd 3D-model ontstond. Verrassend genoeg ontdekten ze dat CRISPR-Cas13bt3 anders werkt dan andere eiwitten in de Cas13-familie. In plaats van twee aanvankelijk gescheiden domeinen die samenkomen om een ​​snede uit te voeren, gebruikt dit systeem een ​​reeds bestaande schaarachtige structuur gecombineerd met bindende elementen om zich op specifieke RNA-plaatsen te richten.

De onderzoekers werkten vervolgens aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van het systeem door de activiteit en specificiteit ervan in levende cellen te testen. Hun bevindingen brengen ons dichter bij effectievere hulpmiddelen voor het bewerken van genen die virussen kunnen bestrijden en mogelijk kunnen bijdragen aan de vooruitgang in de geneeskunde en biotechnologie.

Bron: Natuurcommunicatie