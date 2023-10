Een revolutie in textiel: programmeerbare vezels bieden dynamische vormverandering

Stel je een jas voor die zich aanpast aan veranderende weersomstandigheden, waarbij de vorm dynamisch verandert om optimale isolatie te bieden als de temperatuur daalt. Dit futuristische concept kan binnenkort werkelijkheid worden, dankzij een baanbrekende ontwikkeling door onderzoekers van MIT. FibeRobo, een programmeerbare, aandrijvende vezel, heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de textielindustrie door stoffen in staat te stellen van vorm te veranderen als reactie op temperatuurschommelingen.

In tegenstelling tot bestaande vormveranderende vezels die een beperkte functionaliteit hebben en moeilijk in textiel te verwerken zijn, biedt FibeRobo een veelzijdige en kosteneffectieve oplossing. De vezel trekt samen als de temperatuur stijgt en keert zichzelf om als de temperatuur daalt, zonder dat er ingebouwde sensoren of hardware nodig zijn. Dit innovatieve materiaal kan naadloos worden geïntegreerd in textielproductieprocessen, zoals weven, breien en borduren, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

Een van de meest opwindende mogelijkheden is het creëren van programmeerbare compressiekleding die helpt bij het herstel na de operatie. Door FibeRobo te combineren met geleidende draad, die als verwarmingselement fungeert wanneer er elektrische stroom doorheen gaat, kunnen deze kledingstukken niet alleen compressie bieden, maar ook hun vorm aanpassen op basis van digitale informatie, zoals gegevens van een hartslagsensor.

“Dit onderzoek opent nieuwe grenzen in de textielindustrie. Textiel is altijd een essentieel onderdeel van ons leven geweest, maar was passief en reageerde niet. FibeRobo zorgt voor het broodnodige aanpassingsvermogen en reactievermogen van stoffen”, zegt hoofdauteur Jack Forman.

De ontwikkeling van FibeRobo werd mogelijk gemaakt door het gebruik van vloeibare kristalelastomeren (LCE), een materiaal dat bij verhitting unieke eigenschappen vertoont. De onderzoekers synthetiseerden LCE-vezels die stil werken en dramatisch van vorm veranderen als reactie op temperatuurveranderingen. Door de samenstelling van het LCE-materiaal zorgvuldig te controleren, konden ze vezels creëren die werken bij veilige temperaturen voor de huid, waardoor ze geschikt zijn voor draagbare stoffen.

Hoewel het fabricageproces voor LCE-vezels een uitdaging kan zijn, hebben de MIT-onderzoekers een machine ontwikkeld die deze obstakels overwint. Deze machine, gebouwd met 3D-geprinte en lasergesneden onderdelen, maakt een efficiënte en nauwkeurige fabricage van FibeRobo-vezels mogelijk.

Over het geheel genomen biedt dit baanbrekende onderzoek een enorm potentieel voor het transformeren van de textielindustrie door de creatie van aanpasbare en responsieve stoffen mogelijk te maken. Van slimme kleding tot geavanceerde medische kleding: FibeRobo kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we omgaan met en profiteren van textiel.

FAQ

Vraag: Wat is FiberRobo?

A: FibeRobo is een programmeerbare, aandrijvende vezel, ontwikkeld door MIT-onderzoekers, die van vorm kan veranderen als reactie op temperatuurveranderingen.

Vraag: Waarin verschilt FibeRobo van andere vormveranderende vezels?

A: FibeRobo biedt meer functionaliteit, kan naadloos in textiel worden geïntegreerd en vereist geen ingebouwde sensoren of hardware.

Vraag: Wat zijn de mogelijke toepassingen van FiberRobo?

A: FibeRobo kan worden gebruikt om programmeerbare compressiekleding, slimme kleding en andere stoffen te maken die zich kunnen aanpassen aan verschillende behoeften en omstandigheden.

Vraag: Hoe wordt FibeRobo vervaardigd?

A: Het fabricageproces omvat de synthese van vloeibare kristalelastomeervezels (LCE), die vervolgens in textiel worden verwerkt met behulp van standaardproductietechnieken.

Vraag: Is FibeRobo geschikt voor draagbare stoffen?

A: Ja, FibeRobo is ontworpen om te werken bij huidveilige temperaturen, waardoor het geschikt is voor integratie in draagbare stoffen.