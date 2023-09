Nieuwe studie vindt dat schaduw koraalverbleking kan helpen voorkomen

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Australische Southern Cross University heeft een mogelijke oplossing ontdekt om koraalverbleking te voorkomen: schaduw. Koraalverbleking, dat wereldwijd een epidemie is geworden als gevolg van de stijgende watertemperaturen, heeft aanzienlijke schade aan riffen veroorzaakt, waaronder het beroemde Great Barrier Reef.

Volgens Peter Butcherine, hoofdauteur van het onderzoek, wordt het Great Barrier Reef onmiddellijk bedreigd door de klimaatverandering en heeft het sinds 2016 vier massale verblekingsgebeurtenissen meegemaakt. De komende zomer van 2023-24 vormt een verhoogd risico als gevolg van El Niño-omstandigheden en hogere watertemperaturen. Dit, gecombineerd met de toekomstige gevolgen van klimaatverandering, zoals vaker voorkomende hittegolven en stormen op zee, vormt een aanzienlijk gevaar voor het rif.

Hoewel inspanningen om de klimaatverandering terug te dringen essentieel zijn, zijn ze niet langer voldoende om het Great Barrier Reef te beschermen. Daarom concentreerden onderzoekers van het Cooling and Shading-subprogramma van het Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) hun inspanningen op het onderzoeken van de effectiviteit van het schaduwen van koraalriffen om verbleking tegen te gaan.

Het onderzoek leverde positieve resultaten op, waaruit blijkt dat zelfs gedeeltelijke schaduw gedurende een deel van de dag verbleking effectief kan verminderen. Een vermindering van het zonlicht met 30% rond het middaguur gedurende vier uur bleek het begin van het bleken van ondiepe, thermisch belaste koralen te vertragen.

Deze bevindingen openen de mogelijkheid voor verschillende menselijke interventies om koraalecosystemen te ondersteunen. Kunstmatige bedekkingen, zoals schaduwdoeken, zijn een mogelijke oplossing, maar verder onderzoek is nodig om de indirecte effecten ervan te begrijpen. Een andere veelbelovende optie is het gebruik van kunstmatige mistsystemen, die voor schaduw kunnen zorgen zonder het koraalecosysteem te beïnvloeden. Er zijn echter aanvullend onderzoek en ontwikkeling nodig voordat de implementatie in het veld kan worden opgeschaald.

De studie benadrukt het belang van innovatieve benaderingen om koraalriffen te beschermen en de dringende behoefte aan actie om deze vitale ecosystemen te behouden.

Definities:

– Koraalverbleking: het proces waarbij koralen de symbiotische algen die in hun weefsels leven, verdrijven, veroorzaakt door omgevingsstressoren zoals hoge watertemperaturen.

– Great Barrier Reef: 's werelds grootste koraalrifsysteem gelegen voor de kust van Queensland, Australië.

– Schaduw: het verminderen van de hoeveelheid zonlicht die koralen bereikt door dekking te bieden of kunstmatige methoden te gebruiken.

– El Niño: een klimaatpatroon dat wordt gekenmerkt door de opwarming van de Stille Oceaan, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor weerpatronen wereldwijd.

– Hittegolven op zee: Perioden met ongewoon warme watertemperaturen in de oceaan.

– Klimaatverandering: langetermijnveranderingen in temperatuur- en weerpatronen veroorzaakt door menselijke activiteiten, met name de uitstoot van broeikasgassen.

Bronnen:

– Studie gepubliceerd in Frontiers in Marine Science, uitgevoerd door de Australische Southern Cross University

– Citaat van Peter Butcherine, research fellow aan de Australische Southern Cross University, gepubliceerd in een interview met Newsweek