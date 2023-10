Nieuwe inzichten in planeetvorming door ALMA-waarnemingen

Recente waarnemingen van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hebben nieuwe inzichten opgeleverd in de vroege stadia van planeetvorming. De door ALMA gemaakte beelden tonen een jonge ster en schijf zonder noemenswaardige gaten, wat de vraag doet rijzen of dit het moment is waarop planeten zich beginnen te vormen.

Sterren worden gevormd in gigantische moleculaire wolken, waar jonge protosterren beginnen te roteren en protoplanetaire schijven vormen die bestaan ​​uit gas en stof. Deze schijven zijn de geboorteplaatsen van planeten, waarbij materie samenklontert om protoplaneten en planetesimalen te vormen. Telescopen zoals ALMA kunnen de steeds breder wordende rijstroken detecteren die ontstaan ​​door deze vormende planeten binnen protoplanetaire schijven.

ALMA is ontworpen om de uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met het in beeld brengen van deze schijven, die bedekt zijn met stof dat het grootste deel van het licht blokkeert. Dankzij het vermogen om millimeter- en submillimetergolflengten te detecteren, kan ALMA de zwakke signalen opvangen die van deze schijven komen. In de loop der jaren heeft ALMA talloze protoplanetaire schijven in beeld gebracht, waarbij gaten in de schijven wijzen op de aanwezigheid van zich vormende planeten.

Het recente onderzoek concentreerde zich op een protoster genaamd DG Taurus, die slechts ongeveer een miljoen jaar oud is. De schijf rondom DG Taurus is glad en mist waarneembare onderstructuren zoals ringen of gaten. Dit suggereert dat er nog geen planeten zijn gevormd, wat een unieke kans biedt om de initiële omstandigheden voor planeetvorming te bestuderen.

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is de verandering in de stofgrootte en -verdeling op ongeveer 40 tot 45 astronomische eenheden (AU) van de ster. Deze verandering kan te wijten zijn aan de aanwezigheid van de koolmonoxide-sneeuwgrens, waarboven de stofgrootte toeneemt. Er wordt aangenomen dat bevroren koolmonoxide (CO)-moleculen “kleveriger” zijn dan kooldioxide (CO2)-moleculen binnen de CO-vrieslijn, wat leidt tot de vorming van complexe organische moleculen (COM’s) buiten deze lijn.

COM's spelen een cruciale rol in de complexe chemie die nodig is voor het leven, hoewel hun specifieke rol in de ontwikkeling van op koolstof gebaseerde levensvormen zoals de aarde nog steeds ter discussie staat. De ontdekking van COM's buiten de 40-45 AU-lijn in een zeer jonge schijf opent nieuwe mogelijkheden voor het begrijpen van de vorming en evolutie van planeten.

Door gladde schijven zoals die rond DG Taurus te bestuderen, kunnen wetenschappers waardevolle inzichten verwerven in hoe planeten uiteindelijk ontstaan ​​en in de diversiteit van planetaire systemen. ALMA's voortdurende observaties van protoplanetaire schijven zullen bijdragen aan ons begrip van planeetvorming en de omstandigheden die nodig zijn voor het ontstaan ​​van leven.

