Gezichtsaanpassing onthult verschijning van middeleeuwse man met zeldzame vormen van dwerggroei

Een team van onderzoekers is erin geslaagd een gezichtsbenadering te maken van een middeleeuwse man die tussen de negende en de elfde eeuw in Polen leefde. Deze persoon, bekend als Ł11/3/66, leed aan twee vormen van dwerggroei, een aandoening die zo zeldzaam is dat er nog nooit een exemplaar in een eeuwenoud skelet is aangetroffen. De onderzoekers gebruikten 90D-scans van de schedel van de man om zijn gelaatstrekken te reconstrueren.

Uit de analyse van de skeletresten was eerder gebleken dat de man fysieke kenmerken had die consistent waren met achondroplasie en Léri-Weill-dyschondrosteose, beide vormen van dwerggroei. Uit de 3D-scans bleek dat hij korte ribben, ‘uitlopende heupbeenderen’ en ‘naar buiten gedraaide ellebogen’ had, evenals een hoog gebogen gehemelte. Zijn gelaatsuitdrukking bleef echter tot nu toe onbekend.

Om de gezichtsbenadering te creëren, importeerden de onderzoekers de schedelscans in een 3D-bewerkingsprogramma en gebruikten ze markers voor de dikte van zacht weefsel van levende donoren om datapunten op de gedigitaliseerde schedel te verdelen. Ze maakten ook projecties op basis van CT-scans van levende individuen om de grootte van gezichtskenmerken te bepalen.

De gezichtsreconstructie onthulde een man met een rond gezicht, een prominent voorhoofd en een neutrale uitdrukking. De onderzoekers creëerden ook een speculatieve reconstructie waarin de man werd afgebeeld met een volle bos donker haar en een baard. Opvallend was dat de omvang van het hoofd van de man groter was dan gemiddeld, wat een veel voorkomend kenmerk is van skeletdysplasie.

Volgens bioarcheoloog Magdalena Matczak, die deel uitmaakte van de eerste ontdekking van het skelet van de man, benadrukte de gezichtsbenadering kenmerken die verband houden met achondroplasie, zoals een depressie van het neusgebied en hypoplasie van het middengezicht. Ze benadrukte het belang van het opnieuw creëren van de gezichtsuitdrukking, omdat we hierdoor oog in oog kunnen komen te staan ​​met een persoon uit het verleden.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in het fysieke uiterlijk van individuen met zeldzame vormen van dwerggroei in middeleeuws Europa. Het gebruik van 3D-scanning en gezichtsreconstructietechnieken blijft ons begrip van de menselijke geschiedenis en diversiteit vergroten.

