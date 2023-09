Neptunus in oppositie: wanneer en hoe de ijsreus te observeren

Neptunus, de achtste planeet vanaf de zon en de meest verre planeet in ons zonnestelsel, zal op dinsdag 19 september in oppositie zijn. Dit betekent dat het in een directe lijn zal staan ​​met de zon en de aarde, met onze planeet in het midden. Als extra bonus zal Neptunus rond dezelfde tijd ook zijn dichtste nadering tot de aarde maken, bekend als perigeum. Hierdoor zal de verre planeet groter en helderder aan de nachtelijke hemel verschijnen, wat een uitstekende gelegenheid voor observatie creëert.

Vanuit New York City zal Neptunus om ongeveer 6 uur EDT in het oosten opkomen en een paar uur later zichtbaar worden. Op het hoogste punt aan de hemel, rond 58 uur EDT op woensdag 12 september, staat Neptunus 51 graden boven de horizon. Het zal zich in het sterrenbeeld Vissen bevinden.

Het is echter belangrijk op te merken dat, ook al bevindt Neptunus zich in het perigeum, de aarde en de ijsreus nog steeds ongelooflijk ver uit elkaar liggen. Tijdens deze dichtste nadering zal Neptunus nog steeds ongeveer 2.7 miljard kilometer verwijderd zijn van onze planeet. Om enig perspectief te bieden, liggen de aarde en Mars op een gemiddelde afstand van 140 miljoen kilometer van elkaar. Dit betekent dat de gemiddelde afstand tussen Mars en de aarde bijna twintig keer groter zou kunnen zijn dan tussen de aarde en Neptunus.

Vanwege de enorme afstand is Neptunus niet met het blote oog aan de hemel te zien. Het heeft een breedte van 31,000 mijl (50,000 kilometer), ongeveer vier keer de grootte van de aarde, waardoor het de vierde grootste planeet in ons zonnestelsel is. De zichtbaarheid van Neptunus vereist echter het gebruik van een telescoop of een kwaliteitsverrekijker en gunstige weersomstandigheden.

Als je geïnteresseerd bent in het observeren van Neptunus of het maken van foto's van de nachtelijke hemel, zijn er verschillende bronnen beschikbaar. Space.com biedt handleidingen over de beste telescopen, verrekijkers, camera's en lenzen voor astrofotografie. Als het je lukt om Neptunus tijdens de oppositie te fotograferen, kun je zelfs je afbeeldingen en details aanleveren [e-mail beveiligd] voor de kans om ze te delen met andere ruimteliefhebbers.

Kortom, de oppositie van Neptunus en de nabijheid van de aarde vormen een uitstekende gelegenheid om deze verre ijsreus te bekijken en te bestuderen. Door gebruik te maken van de juiste apparatuur en een geschikte locatie te vinden, kunnen hemelschouwers zich vergapen aan de wonderen van ons zonnestelsel.

Bronnen:

- In de lucht

– Space.com