Aquifer-drainage op chaotische terreinen op Mars onthult bewijs van eeuwenoud moddermeer

Een baanbrekende ontdekking door een team onder leiding van Alexis Rodriguez van het Planetary Science Institute heeft bewijsmateriaal onthuld van sedimentaire vlaktes die zijn ontstaan ​​door drainage van watervoerende lagen in instortingsformaties van Mars die chaotische terreinen worden genoemd. De onderzoekers concentreerden zich op een sedimentaire eenheid binnen Hydraotes Chaos, die zij interpreteren als de overblijfselen van een moddermeer gevormd door lozingen van met gas gevulde moddersteenstratigrafie die teruggaat tot bijna 4 miljard jaar geleden. Deze periode valt samen met een tijd waarin het oppervlak van Mars waarschijnlijk bewoonbaar was. De sedimenten die in dit gebied worden gevonden, kunnen bewijs bevatten van oud leven.

Het onderzoek, getiteld ‘Exploring the evidence of middle Amazonian aquifer sedimentary outburst residues in a Martian chaotisch terrein’ en gepubliceerd in Nature Scientific Reports, was een gezamenlijke inspanning met co-auteurs van het NASA Ames Research Center, de Universiteit van Arizona, de Autonome Universiteit van Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science en de Universiteit van Florida.

Een van de intrigerende bevindingen is de aanwezigheid van moddervulkanen en diapirs in Hydraotes Chaos, die wijdverbreid zijn en vermoedelijk het gevolg zijn van sedimentair vulkanisme. In plaats van magma-opwellingen en uitbarstingen bereiken natte sedimenten en zouten het oppervlak en doorbreken ze, waardoor heuvels en stromen worden gevormd. Deze heuvelformaties komen alleen voor op de chaotische terreinvloermaterialen en niet op de mesa's, wat duidt op een verband in de materiaalsamenstelling in plaats van een ontstaan ​​door regionale uitbreidingskrachten die worden gegenereerd door magmatische opstijgingen.

Het onderzoek is een belangrijke stap in het begrijpen van de geologische geschiedenis en de potentiële bewoonbaarheid van Mars. Het benadrukt het belang van het onderzoeken van deze chaotische terreinen, omdat ze aanwijzingen kunnen bevatten voor het mogelijke bestaan ​​van vorig leven op de rode planeet. Naarmate de verkenning van Mars voortduurt, zal verdere studie van de drainage van watervoerende lagen en sedimentaire formaties een belangrijke rol spelen bij het ontrafelen van de mysteries van het verleden van de planeet.

Bronnen:

– Persbericht van het Planetary Science Institute

– Natuurwetenschappelijke rapporten