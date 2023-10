Bewijs van oud moddermeer op Mars biedt aanwijzingen voor potentiële bewoonbaarheid

Een recent onderzoek onder leiding van Alexis Rodriguez van het Planetary Science Institute heeft bewijsmateriaal aan het licht gebracht van sedimentaire vlaktes die zijn ontstaan ​​door watervoerende drainage in instortingsformaties van Mars die bekend staan ​​als chaotische terreinen. Deze bevindingen werpen licht op de potentiële bewoonbaarheid van Mars miljarden jaren geleden.

De onderzoekers concentreerden zich op een sedimentaire eenheid binnen Hydraotes Chaos, waarvan zij denken dat het de overblijfselen zijn van een moddermeer gevormd door lozingen uit met gas gevulde moddersteenstratigrafie. Dit moddermeer is naar schatting bijna 4 miljard jaar geleden gevormd, in een tijd waarin Mars mogelijk in staat was leven te ondersteunen. De sedimenten in dit moddermeer kunnen bewijs bevatten van vroeger of zelfs huidig ​​leven op Mars.

De studie omvatte een gezamenlijke inspanning van wetenschappers van het Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, de Universiteit van Arizona, de Autonome Universiteit van Barcelona, ​​het Blue Marble Space Institute of Science en de Universiteit van Florida. Door de drainage van de watervoerende lagen van Mars te bestuderen, ontdekte het team enorme overstromingskanalen en uitgebreide erosie in de noordelijke laaglanden van de planeet.

Het zou echter een uitdaging zijn om deze noordelijke vlakten te betreden voor bemonstering vanwege de moeilijkheid om onderscheid te maken tussen materialen uit de aquifers en materialen die zijn geërodeerd en getransporteerd door de overstromingskanalen. De sedimentaire vlaktes binnen Hydraotes Chaos bieden een unieke mogelijkheid voor onderzoek, omdat ze een meer gerichte verkenning van oude aquifermaterialen mogelijk maken.

De numerieke modellen van de onderzoekers suggereren dat de watervoerende laag van het moddermeer waarschijnlijk is gevormd door fasesegregatie binnen de moddersteen, resulterend in grote met water gevulde kamers van enkele kilometers breed en honderden meters diep. Dit proces kan zijn veroorzaakt door opdringerige stollingsactiviteit. De waargenomen gesegmenteerde verzakkingen over het chaotische terrein duiden op de aanwezigheid van onderling verbonden kamers, die stabiele, met water gevulde gigantische grotten hadden kunnen zijn.

Het residu van dit oude moddermeer zou aquifermaterialen kunnen bevatten die verrijkt zijn met biomoleculen die al miljarden jaren verborgen zijn in de ondergrond van Mars. NASA Ames beschouwt deze sedimentaire vlaktes als een potentiële landingsplaats voor een missie om te zoeken naar bewijs van biomarkers, met name lipiden. Deze biomoleculen zijn zeer resistent en hadden miljarden jaren op Mars kunnen overleven.

Naast het moddermeer ontdekte het onderzoek ook wijdverbreide moddervulkanen en mogelijke diapirs in het onderzoeksgebied. Deze kenmerken bieden verdere mogelijkheden om ondergrondse rotsen te verkennen die mogelijk bewoonbaar waren. Het bemonsteren van de sedimenten en het bestuderen van de samenstelling van dit oude moddermeer zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in het geologische verleden van Mars en het potentieel voor vroeger of huidig ​​leven op de planeet.

