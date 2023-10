De afname van het Antarctische zee-ijs baart zorgen voor de wereld en Nieuw-Zeeland

Een noodtop van het Antarctic Science Platform in Wellington heeft aanleiding gegeven tot ernstige zorgen over de alarmerende veranderingen die zich op Antarctica voordoen, met name wat betreft de aanzienlijke vermindering van het zee-ijs in de afgelopen winter. Twee prominente leden van het Science Platform, professor Nick Golledge en dr. Bella Duncan, beiden van het Antarctic Research Centre van Victoria University of Wellington, hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van het verminderde zee-ijs op Antarctica voor de wereldgemeenschap, inclusief Nieuw-Zeeland.

Een recent artikel gepubliceerd in Communications Earth and Environment vestigde de aandacht op het recordminimum aan Antarctisch zee-ijs dat in februari 2023 werd waargenomen, wat erop wijst dat de opwarming van de oceaan een rol heeft gespeeld bij het naar een nieuwe, lage toestand duwen van het ijs. Dit geeft aan dat de onderliggende processen die de dekking van het zee-ijs op Antarctica bepalen, mogelijk zijn veranderd.

Volgens professor Nick Golledge voorspellen klimaatmodellen een voortdurende afname van het Antarctische zee-ijs in de komende decennia, zelfs onder strikte scenario's voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De vermindering van het zee-ijs is van cruciaal belang, omdat het een cruciale rol speelt bij het ontstaan ​​van Antarctisch bodemwater, een van de belangrijkste oceaanstromingen op onze planeet. Het verstoren van de circulatie ervan heeft verstrekkende gevolgen voor het mondiale klimaat, inclusief de regio Wairarapa. Bovendien vormt de afname van het zee-ijs een aanzienlijke bedreiging voor keizerspinguïns, omdat ze er voor hun voortplanting sterk van afhankelijk zijn.

Dr. Bella Duncan deelt de zorgen van professor Golledge. Het bestuderen van historische gegevens over het Antarctische milieu geeft aan dat de huidige veranderingen waarschijnlijk zullen aanhouden, wat zal leiden tot aanzienlijke gevolgen voor het lokale en mondiale klimaat, de zeespiegel en ecosystemen. De verwoesting die dit jaar door de cycloon Gabrielle werd veroorzaakt, was een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van een warmere atmosfeer, die meer water vasthoudt en resulteert in meer regenval. Met de verwachting van extremere klimaatgebeurtenissen wordt urgente actie om de klimaatverandering aan te pakken steeds belangrijker, omdat klimaatwetenschappers moeite hebben om de urgentie van de situatie over te brengen.

