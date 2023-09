Mensen veroorzaken het verlies van meerdere takken in de levensboom, zo blijkt uit onderzoek

Een nieuwe studie waarschuwt voor de dreiging van een zesde massa-uitsterving veroorzaakt door menselijke activiteiten, en stelt dat mensen het verlies van hele takken van de ‘Tree of Life’ veroorzaken. De studie, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, is uniek omdat het het uitsterven van hele geslachten onderzoekt in plaats van alleen individuele soorten.

De onderzoekers concentreerden zich op gewervelde soorten (exclusief vissen) en ontdekten dat van de 5,400 onderzochte geslachten er de afgelopen 73 jaar 500 waren uitgestorven, waarvan de meeste in de afgelopen twee eeuwen waren verdwenen. Dit uitstervingspercentage is veel hoger dan wat op basis van schattingen uit het fossielenbestand zou worden verwacht.

Menselijke activiteiten zoals vernietiging van habitats, overbevissing en jacht worden geïdentificeerd als de belangrijkste oorzaak van deze uitstervingscrisis. Het verlies van één geslacht kan verstrekkende gevolgen hebben voor een heel ecosysteem. De co-auteur van het onderzoek, Gerardo Ceballos, benadrukt de urgentie van de situatie en stelt: “Onze zorg is dat … we dingen zo snel verliezen, dat dit voor ons de ineenstorting van de beschaving betekent.”

Hoewel alle deskundigen het erover eens zijn dat het huidige tempo van uitsterven alarmerend is, is het een kwestie van discussie of dit een zesde massale uitsterving is. Wetenschappers definiëren een massale uitsterving als het verlies van 75% van de soorten in korte tijd. Volgens Robert Cowie, een bioloog aan de Universiteit van Hawaï, die deze definitie hanteert, heeft er nog geen zesde massale uitsterving plaatsgevonden.

De bevindingen van het onderzoek, namelijk dat hele takken van de Levensboom verloren zijn gegaan, onderstrepen echter de ernst van de situatie. Deze studie toont de dringende noodzaak aan van actie om de biodiversiteit te behouden en de toekomst van de mensheid te beschermen.

