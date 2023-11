Nieuwe simulaties verleggen de grenzen van ruimteverkenning in ijzige buitenaardse atmosferen

21 november 2023 – Terwijl wetenschappers de grenzen van de ruimteverkenning blijven verleggen, werpt nieuw onderzoek van de European Space Agency (ESA) licht op de uitdagingen van het navigeren door de buitenaardse atmosferen van Uranus en Neptunus. Door simulaties uit te voeren in de hypersonische plasma T6 Stalker Tunnel aan de Universiteit van Oxford wil de ESA het potentieel voor toekomstige missies naar deze raadselachtige ijsreuzen ontsluiten.

De hypersonische plasma T6 Stalker Tunnel is de snelste windtunnel van Europa en beschikt over het vermogen om windstromen van meer dan 20 kilometer per seconde te genereren. Deze buitengewone snelheid is nodig om de omstandigheden met hoge snelheid na te bootsen die een ruimtevaartuig moet doorstaan ​​terwijl hij door de vijandige atmosfeer van deze verre planeten reist. Bovendien heeft de High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) van de Universiteit van Stuttgart in Duitsland hun expertise bijgedragen door voor de tests een soortgelijke windtunnel te gebruiken.

ESA-aerothermodynamica-ingenieur Louis Walpot benadrukt de belangrijkste uitdagingen waarmee men te maken krijgt bij het sturen van sondes naar de atmosfeer van Uranus en Neptunus. Deze sondes moeten niet alleen bestand zijn tegen hoge drukken en temperaturen, maar ze moeten ook een bombardement van unieke gassen doorstaan, waaronder waterstof, helium en methaan.

De door HEFDiG uitgevoerde simulaties illustreren op levendige wijze de formidabele omstandigheden die een sonde zou ervaren bij het binnendringen in de atmosfeer van een ijsreus. De gesimuleerde sonde in de video ondergaat een meedogenloze aanval van buitenaardse gassen, wat de noodzaak van robuuste thermische beschermingssystemen en geavanceerde techniek om het voortbestaan ​​van missiekritische apparatuur te garanderen verder benadrukt.

Momenteel bedraagt ​​de beoogde intredesnelheid voor een sonde die Uranus binnendringt ongeveer 25 kilometer per seconde. Wetenschappers hebben echter slechts een gesimuleerde snelheid van maximaal 19 kilometer per seconde kunnen bereiken. Om de weg vrij te maken voor toekomstige missies naar deze verre planeten, benadrukt Walpot de noodzaak om bestaande testfaciliteiten te upgraden om nauwkeurig de atmosferische samenstellingen en snelheden te reproduceren die we tegenkomen in Uranus en Neptunus.

Dit onderzoek betekent een cruciale stap in de richting van het ontrafelen van de mysteries die verborgen liggen in de ijzige atmosfeer van Uranus en Neptunus. Terwijl de ESA de mogelijkheden blijft onderzoeken, werken wetenschappers en ingenieurs onvermoeibaar aan het overwinnen van de talrijke obstakels die het mogelijk maken dat de mensheid deze fascinerende hemellichamen begrijpt.

