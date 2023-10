Onderzoekers gebruiken een gigantische metergolfradiotelescoop om de ionosfeer van de aarde te bestuderen

Onderzoekers hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het onderzoek van de ionosfeer van de aarde door gebruik te maken van de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) in plaats van traditionele satellietwaarnemingen. De GMRT, gelegen in het lage breedtegraadgebied, is effectief gebleken bij het detecteren en karakteriseren van verstoringen in de ionosfeer. Dit onderzoek zorgt voor een beter begrip van de ionosfeer, wat implicaties kan hebben voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van GPS-diensten, maar ook voor het bestuderen van radiostelsels.

De hoofdauteur van de studie, Sarvesh Mangala van het National Center for Radio Astrophysics, heeft samen met zijn mentor prof. Abhirup Datta van IIT-Indore met succes meerdere middelgrote reizende ionosferische verstoringen (TID's) en kleinschalige TID's gedetecteerd met behulp van de GMRT. Deze storingen werden waargenomen bij frequenties van 235 MHz en 610 MHz.

Het onderzoek onthulde onverwachte veranderingen in de ionosfeer tijdens de zonsopgang, aanzienlijke ionosferische verstoringen en kleinschaligere structuren die in dezelfde richting bewegen. Deze waarneming daagt eerdere studies uit en benadrukt het belang van het gebruik van instrumenten op lage breedtegraden, zoals de GMRT, om veranderingen in de elektronendichtheid van de ionosfeer effectief te detecteren.

Door de kennis en modellen van de ionosfeer te verbeteren kan dit onderzoek leiden tot betere technologieën en nauwkeurigere metingen voor navigatie en communicatie. De uitzonderlijke gevoeligheid van de GMRT maakt nauwkeurige metingen van ionosferische variaties mogelijk, waarmee de mogelijkheden van GPS en radarinstrumenten worden overtroffen.

Dit baanbrekende resultaat opent nieuwe wegen voor onderzoek met behulp van de GMRT. Yashwant Gupta, centrumdirecteur van het National Center for Radio Astrophysics, verklaarde dat deze prestatie hun geloof in het potentieel van de GMRT valideert en het belang van dit onderzoek benadrukt voor het bevorderen van ons begrip van de ionosfeer.

Bronnen:

– PTI-nieuwsagentschap

– Geofysische onderzoeksbrieven

– Nationaal Centrum voor Radio-Astrofysica