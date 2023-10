Nieuwe inzichten in de ionosfeer van de aarde onthuld door radiotelescoop

Onderzoekers hebben voor het eerst een baanbrekende ontdekking gedaan over de verstoringen in de ionosfeer van de aarde met behulp van de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT). De ionosfeer is een belangrijke laag in de atmosfeer van de aarde en speelt een cruciale rol in verschillende technologieën, zoals GPS-diensten en onderzoeken naar radiostelsels. Door de ionosfeer te bestuderen kunnen wetenschappers de nauwkeurigheid van positionerings-, navigatie- en timingdiensten verbeteren.

De studie, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Geophysical Research Letters, werd geleid door Sarvesh Mangala van het National Center for Radio Astrophysics. Mangala heeft samen met zijn mentor prof. Abhirup Datta van IIT-Indore met succes verschillende soorten ionosferische verstoringen gedetecteerd en gekarakteriseerd met behulp van de GMRT.

De onderzoekers observeerden middelgrote reizende ionosferische verstoringen (TID's) met een bereik van 100 tot 300 km, evenals kleinschalige TID's van ongeveer 10 km. Deze storingen werden gedetecteerd bij frequenties van 235 MHz en 610 MHz tijdens een bijna negen uur durende observatie.

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren de onverwachte veranderingen in de ionosfeer tijdens zonsopgang. De onderzoekers observeerden ook significante ionosferische verstoringen en kleinere structuren die in dezelfde richting bewogen.

Wat deze studie uniek maakt, is het gebruik van een instrument op lage breedtegraad, zoals de GMRT, dat dichter bij de magnetische evenaar van de aarde is geplaatst. Eerdere studies waren vooral gericht op ionosferische verstoringen in gebieden op de middelste en hoge breedtegraden. De uitzonderlijke gevoeligheid van de GMRT maakte nauwkeurige metingen van ionosferische variaties mogelijk, waarmee de mogelijkheden van GPS en radarinstrumenten werden overtroffen.

De bevindingen van dit onderzoek zullen ons begrip van de ionosfeer vergroten en bijdragen aan de ontwikkeling van nauwkeurigere technologieën voor navigatie en communicatie. De GMRT heeft bewezen een effectief instrument te zijn voor het bestuderen van ionosferische verschijnselen, en toont het potentieel ervan voor verdere doorbraken op dit onderzoeksgebied.

