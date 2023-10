Gigantische metergolfradiotelescoop die wordt gebruikt om verstoringen in de ionosfeer van de aarde te bestuderen

By

Onderzoekers hebben voor het eerst de Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) gebruikt om verstoringen in de ionosfeer van de aarde te bestuderen. Voorheen werden waarnemingen van de ionosfeer gedaan met behulp van satellieten. Door ons begrip van de ionosfeer te verbeteren, kan dit onderzoek de nauwkeurigheid van positionerings-, navigatie- en timingdiensten verbeteren en de studie van radiostelsels vergemakkelijken. De studie, gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Geophysical Research Letters, werd geleid door Sarvesh Mangala van het National Center for Radio Astrophysics.

Het team heeft met behulp van de GMRT met succes middelgrote reizende ionosferische verstoringen (TID's) met een bereik van 100 tot 300 km en kleinschalige TID's van ongeveer 10 km gedetecteerd. Deze waarnemingen zijn gedaan bij frequenties van 235 MHz en 610 MHz. Het onderzoek onthulde onverwachte veranderingen in de ionosfeer tijdens zonsopgang, significante ionosferische verstoringen en kleinschaligere structuren die in dezelfde richting bewegen.

Dankzij de “uitzonderlijke” gevoeligheid van de GMRT konden de onderzoekers TID’s detecteren en karakteriseren tijdens een negen uur durende observatie, uitgevoerd op 5 en 6 augustus 2012. Deze studie is een van de eerste waarin effectief gebruik wordt gemaakt van een instrument op lage breedtegraad (dat zich dichter bij het magnetische veld van de aarde bevindt). evenaar) om veranderingen in de elektronendichtheid in de ionosfeer te detecteren.

De bevindingen van dit onderzoek zouden de kennis en modellen van de ionosfeer kunnen verbeteren, wat zou kunnen leiden tot technologische vooruitgang en nauwkeurigere metingen voor navigatie- en communicatiedoeleinden. Hoewel de GMRT geen traditionele sonde is voor het bestuderen van de ionosfeer, is hij zeer effectief gebleken bij het detecteren van verschillende ionosferische verschijnselen.

De GMRT biedt een hogere gevoeligheid vergeleken met GPS- en radarinstrumenten, waardoor nauwkeurige metingen van ionosferische variaties mogelijk zijn. Deze studie heeft het potentieel voor de GMRT aangetoond om nieuwe onderzoeksmogelijkheden op dit gebied te openen.

Bron: The New Indian Express