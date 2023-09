LEEUWIN: Hoge-resolutie beeldvorming van levend hersenweefsel

Onderzoekers van het Institute of Science and Technology Austria hebben een baanbrekende beeldvormings- en virtuele reconstructietechnologie ontwikkeld, genaamd LIONESS. Deze nieuwe technologie biedt beeldvorming met hoge resolutie van levend hersenweefsel, waardoor wetenschappers dit in realtime 3D-details op nanoschaal kunnen visualiseren.

Het menselijk brein is met zijn 86 miljard neuronen een van de meest complexe exemplaren die wetenschappers kennen. Om de ingewikkelde werking van de hersenen te begrijpen zijn geavanceerde technologieën nodig die de kleinste interacties op microscopisch niveau kunnen decoderen. Beeldvorming speelt een cruciale rol in neurowetenschappelijk onderzoek door inzicht te verschaffen in de complexiteit van hersenweefsel.

LIONESS, wat staat voor Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, is een pijplijn die uitgebreide beeldvorming, reconstructie en analyse van levend hersenweefsel met een ongekende ruimtelijke resolutie mogelijk maakt. Door het weefsel meerdere keren in beeld te brengen, stelt LIONESS onderzoekers in staat de dynamische cellulaire biologie in de hersenen in de loop van de tijd te observeren en te meten.

De kracht van LIONESS ligt in de verfijnde optiek en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De AI-component verbetert de beeldkwaliteit en identificeert verschillende cellulaire structuren binnen de dichte neuronale omgeving. Deze technologie is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere onderzoeksgroepen en wetenschappelijke diensten.

Eerdere beeldvormingsmethoden, zoals elektronenmicroscopie en lichtmicroscopie, hadden beperkingen als het ging om het in beeld brengen van levend hersenweefsel. Elektronenmicroscopie vereiste het fixeren van het monster en het fysiek in secties snijden ervan, wat resulteerde in het verlies van dynamische informatie. Lichtmicroscopie daarentegen had een beperkte resolutie waardoor belangrijke cellulaire details niet konden worden vastgelegd.

LIONESS overwint deze hindernissen door gebruik te maken van superresolutie-lichtmicroscopie, met name de SUSHI-techniek, in combinatie met snelle en milde beeldomstandigheden. Dit maakt isotrope beeldvorming met superresolutie mogelijk die de cellulaire componenten van hersenweefsel in 3D-details op nanoschaal onthult.

De door LIONESS verzamelde gegevens worden verwerkt via deep learning-algoritmen die aanvullende informatie over de structuur van het hersenweefsel invullen en neuronale structuren automatisch identificeren. Deze innovatieve technologie bereikt een resolutie van ongeveer 130 nanometer, terwijl de integriteit van het levende hersenweefsel behouden blijft.

LIONESS opent nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van de dynamiek en complexiteit van hersenweefsel. Het biedt onderzoekers een krachtig hulpmiddel om de ingewikkelde werking van de hersenen te onderzoeken, wat mogelijk kan leiden tot een beter begrip van neurologische aandoeningen en de ontwikkeling van gerichte behandelingen.

