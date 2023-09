Wetenschappers ontdekken het chemische mechanisme van met silica gecoate nanodiamanten voor kwantumcomputers en biolabeling

Onderzoekers van de San Jose State University (SJSU) hebben het bindingsmechanisme ontdekt dat verantwoordelijk is voor de vorming van uniforme silica-schillen op nanodiamanten. Het team gebruikte krachtige röntgenstralen gegenereerd door de Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) van het SLAC National Accelerator Laboratory om de nanomaterialen te bestuderen. De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift ACS Nanoscience Au, bieden cruciale inzichten in de chemie die betrokken is bij de creatie van met silica gecoate nanodiamanten.

Nanodiamanten zijn ultrakleine synthetische diamanten met opmerkelijke eigenschappen. Ondanks hun kleine formaat hebben nanodiamanten perfecte koolstofroosters en kunnen ze reageren op magnetische velden, elektrische velden en licht bij kamertemperatuur. Deze unieke eigenschappen maken nanodiamanten geschikt voor diverse toepassingen, waaronder quantum computing en biolabeling van cellen.

Om de functionaliteit van nanodiamanten te verbeteren, hebben onderzoekers zich ertoe gewend de diamantdeeltjes te coaten met silica. Silica zorgt niet alleen voor een gladde en beschermende schil voor de nanodiamanten, maar maakt ook oppervlaktemodificatie mogelijk. Door specifieke tags aan de silicacoating toe te voegen, kunnen wetenschappers nanodiamanten richten op specifieke cellen of locaties. Deze controle over de beweging van nanodiamanten heeft aanzienlijke gevolgen voor toepassingen in de biogeneeskunde en biotechnologie.

Al meer dan tien jaar zijn wetenschappers verbaasd over het mechanisme achter de vorming van de silicacoating op nanodiamanten. SJSU-onderzoekers ontdekten dat chemische alcoholgroepen op het nanodiamantoppervlak een cruciale rol spelen bij het faciliteren van de groei van silicaschalen. Ze ontdekten dat de introductie van ammoniumhydroxide met ethanol tijdens het coatingproces leidt tot de productie van deze alcoholgroepen.

Om de oppervlakken te onderzoeken die verborgen zijn onder de silicacoating, maakten de onderzoekers van SJSU gebruik van de röntgenfaciliteiten van SSRL. Ze gebruikten een overgangsrandsensor, een supergevoelige thermometer, om temperatuurveranderingen te detecteren en deze om te zetten in röntgenenergie. Via röntgenabsorptiespectroscopie (XAS) onderzocht het team de oppervlakken van de nanodiamanten en mat de dikte van de silicacoating op nanometerschaal. De resultaten toonden de effectiviteit van XAS aan voor het bestuderen van ondergedompelde materialen zoals nanodiamanten.

De kennis die is opgedaan door het begrijpen van het bindingsmechanisme van met silica gecoate nanodiamanten opent nieuwe wegen voor onderzoekers. Abraham Wolcott, de hoofdonderzoeker van het onderzoek, is van plan het gebruik van andere materialen, zoals titanium- en zinkoxiden, te onderzoeken om nanodiamanten te coaten. Deze alternatieve coatings zouden de toepassingen van nanodiamanten in kwantumdetectie en biologische labeling verder kunnen uitbreiden.

De bevindingen van dit onderzoek bieden waardevolle inzichten in de chemie van nanodiamantcoatings en bieden mogelijkheden voor het optimaliseren van de silica-omhulling en het verkennen van andere coatingmaterialen. Met een beter begrip van het chemische mechanisme achter met silica gecoate nanodiamanten kunnen onderzoekers het potentieel van deze kleine diamanten blijven ontsluiten voor toepassingen op het gebied van kwantumcomputers en biolabeling.

Bron:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond met behulp van multimodale karakterisering en simulatie, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033