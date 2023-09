Wetenschappers kweken gehumaniseerde nieren in varkensembryo's

Wetenschappers zijn erin geslaagd nieren te laten groeien die voornamelijk menselijke cellen bevatten in varkensembryo's, een belangrijke ontwikkeling op het gebied van orgaantransplantatie. De baanbrekende techniek omvat het wijzigen van de genetische samenstelling van varkensembryo's en het injecteren van menselijke cellen die zich vervolgens ontwikkelen tot nieren in de dieren. Deze prestatie markeert de eerste keer dat wetenschappers met succes een volledig gevormd gehumaniseerd orgaan in een andere soort hebben laten groeien.

In het onderzoek begonnen de geïmplanteerde embryo's nieren te ontwikkelen die voornamelijk uit menselijke cellen bestonden en na 28 dagen ontwikkeling een normale structuur vertoonden. De onderzoekers hebben de varkens vijf jaar lang genetisch aangepast om een ​​omgeving te creëren waarin menselijke cellen konden gedijen terwijl ze te maken kregen met minimale concurrentie van varkenscellen.

Nieren zijn de meest getransplanteerde organen, waarbij wereldwijd een aanzienlijk aantal mensen op transplantatie wacht. Het doel van dit onderzoek is om uiteindelijk technologieën te ontwikkelen die het mogelijk maken organen te creëren met behulp van de eigen cellen van de patiënt, waardoor het risico op orgaanafstoting wordt verminderd. Hoewel het proces complex is en het meerdere jaren kan duren om het te perfectioneren, hopen de wetenschappers dat deze doorbraak zou kunnen leiden tot het genereren van volwassen menselijke organen voor transplantatie.

Het team werkt ook aan het kweken van andere menselijke organen, zoals het hart en de pancreas, in varkensembryo's. Dit onderzoek vertegenwoordigt een nieuwe benadering van de bio-engineering van organen, waarbij varkens worden gebruikt als broedmachines voor het cultiveren en laten groeien van menselijke organen.

Eerdere studies hebben met succes chimeren van mens en varken gecreëerd, organismen die DNA van beide soorten bevatten. Het laatste onderzoek is echter significant vanwege de succesvolle generatie van een gehumaniseerde nier. Het onderzoek is aangekondigd als een baanbrekende stap in de bio-engineering van organen en wordt door experts in het veld als bemoedigend en belangrijk beschreven.

– Celstamcel (studiepublicatie)

– Dusko Ilic, hoogleraar stamcelwetenschappen aan King's College London

– Jun Wu, universitair hoofddocent aan het Southwestern Medical Center van de Universiteit van Texas

– Mary Garry, celbioloog aan het Lillehei Heart Institute van de Universiteit van Minnesota