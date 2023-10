Nieuw inzicht in Marsbevingen: de grootste aardbeving die ooit op Mars is geregistreerd

NASA's InSight-lander heeft onlangs de grootste aardbeving ooit gemeten op Mars, met een kracht van 4.7. Hoewel dit naar aardse maatstaven misschien bescheiden lijkt, is het voor onze planetaire buurman van groot belang. Eerder vermoedden wetenschappers dat marsbevingen werden veroorzaakt door meteorietinslagen. Het ontbreken van een inslagkrater die verband hield met deze aardbeving bracht wetenschappers er echter toe te concluderen dat tektonische activiteit op Mars de oorzaak was. Dit nieuwe inzicht biedt inzicht in de geologische processen die bijdragen aan seismische activiteit op de Rode Planeet.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters, toont aan dat fouten op Mars aanzienlijke marsbevingen kunnen veroorzaken. Planetair wetenschapper Ben Fernando van de Universiteit van Oxford, hoofdauteur van het onderzoek, zegt: “We dachten echt dat deze gebeurtenis een impact zou kunnen hebben.” Deze ontdekking vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen van de seismische activiteit op Mars en levert waardevolle informatie op voor toekomstige missies naar Mars.

In tegenstelling tot de aarde, die meerdere verschuivende tektonische platen heeft, heeft Mars een enkele vaste korst. Dit betekent echter niet dat de planeet verstoken is van seismische activiteit. Mars ervaart nog steeds een geleidelijke krimp en afkoeling, wat leidt tot beweging in de korst en de kans op aardbevingen. De onderzoekers stelden vast dat de marsbeving met een kracht van 4.7 zijn oorsprong vond in de regio Al-Qahira Vallis, ongeveer 1,200 kilometer ten zuidoosten van de locatie van InSight.

Eerder werden marsbevingen in verband gebracht met een regio genaamd Cerberus Fossae. De oorsprong van deze grootste aardbeving bleef echter een raadsel, aangezien er geen waarneembare oppervlaktekenmerken waren die aanhoudende tektonische processen als waarschijnlijke oorzaak aangaven. De seismische energie die bij deze gebeurtenis vrijkwam, overtrof die van alle andere marsbevingen die door InSight werden gedetecteerd. De afwezigheid van een inslagkrater is een belangrijke mijlpaal in de interpretatie van seismische signalen op Mars.

Het begrijpen van de seismische activiteit op Mars is cruciaal voor toekomstige menselijke missies naar de planeet. Dit nieuwe inzicht levert essentiële informatie op voor het plannen en garanderen van de veiligheid van dergelijke missies. Met elke seismische gebeurtenis die op Mars wordt gedetecteerd, krijgen wetenschappers een beter inzicht in de geologische geschiedenis en evolutie van de planeet, evenals in de verspreiding van seismische activiteit. Deze kennis zal van onschatbare waarde zijn als we de Rode Planeet blijven verkennen en bestuderen.

Bronnen:

– Onderzoek gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

– Planetair wetenschapper Ben Fernando van de Universiteit van Oxford.

– Planetaire wetenschapper en co-auteur van het Imperial College London Constantinos Charalambous, co-voorzitter van de Geology Working Group van InSight.