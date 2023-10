Wetenschappers ontdekken dat tektonische activiteit de grootste aardbeving op Mars veroorzaakt

By

NASA's InSight-lander heeft een aardbeving met een kracht van 4.7 op Mars gedetecteerd, de grootste aardbeving ooit op aarde. Eerdere theorieën suggereerden dat meteorietinslagen deze ‘marsbevingen’ veroorzaakten, maar de afwezigheid van een inslagkrater bracht wetenschappers tot de conclusie dat de aardbeving werd veroorzaakt door tektonische activiteit in het binnenste van Mars. Deze bevinding biedt een dieper inzicht in de geologische processen van de planeet.

De ontdekking betwist het idee dat Mars geologisch inactief is. Terwijl de aardbevingen op aarde worden veroorzaakt door de beweging van tektonische platen, heeft Mars één vaste plaat, en toch zijn er nog steeds actieve breuken op de planeet. Mars krimpt geleidelijk en koelt af, waardoor beweging in de korst ontstaat, wat resulteert in aardbevingen.

Het epicentrum van de aardbeving lag vast in de Al-Qahira Vallis-regio op het zuidelijk halfrond van Mars. Er kwam meer energie vrij dan alle andere marsbevingen die door InSight werden gedetecteerd samen. Aanvankelijk leek de seismische signatuur van de aardbeving op die van twee eerdere meteorietinslagen die door de lander waren gedetecteerd. Verdere analyse en een zoektocht naar oppervlaktekenmerken sloten echter een impact als oorzaak uit.

Deze ontdekking heeft belangrijke implicaties voor toekomstige missies naar Mars. Het begrijpen van de seismische activiteit op Mars is cruciaal voor de menselijke verkenning van de planeet. Hoewel deze specifieke aardbeving geen catastrofale gevolgen voor de aarde zou hebben, benadrukt het de noodzaak om potentiële seismische gevaren te bestuderen en te plannen wanneer mensen naar Mars worden gestuurd.

Deze bevinding draagt ​​ook bij aan het ontrafelen van de geologische geschiedenis en evolutie van Mars. Met een beter begrip van de seismische activiteit op de planeet kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de interne structuur ervan en hoe deze in de loop van de tijd is getransformeerd.

