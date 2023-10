NASA's InSight Lander detecteert de grootste Marsbeving tot nu toe

NASA's InSight-lander, die in 2022 na vier jaar operaties buiten gebruik werd gesteld, ontdekte op 4 mei 2022 de grootste aardbeving die ooit op Mars is gemeten. De aardbeving had een magnitude van 4.7, wat deze significant maakt voor onze planetaire buurman. In tegenstelling tot de aarde heeft Mars geen platentektoniek, wat aardbevingen veroorzaakt. Aanvankelijk vermoedden wetenschappers dat de aardbeving werd veroorzaakt door een meteorietinslag, maar ze vonden geen bewijs van een inslagkrater.

In plaats daarvan concludeerden onderzoekers dat de aardbeving het gevolg was van tektonische activiteit op Mars, wat waardevolle inzichten opleverde in de seismische activiteit van de planeet. De ontdekking bevestigt dat fouten op Mars aanzienlijke marsbevingen kunnen veroorzaken en werpt licht op de tektonische processen op de planeet.

De onderzoekers stelden vast dat de aardbeving zijn oorsprong vond in de regio Al-Qahira Vallis, ongeveer 1,200 kilometer ten zuidoosten van de locatie van InSight nabij de evenaar. Dit gebied ervaart nog steeds beweging binnen de korst van Mars, ondanks de afwezigheid van actieve platentektoniekprocessen. De energie die vrijkwam tijdens deze aardbeving overtrof de cumulatieve energie van alle andere marsbevingen die door InSight werden gedetecteerd.

Wetenschappers hebben de hulp ingeroepen van verschillende ruimtevaartorganisaties om te zoeken naar bewijs van een inslag op de dag van de aardbeving, maar er werd geen inslagkrater gevonden. Deze afwezigheid van een krater is een belangrijke mijlpaal in de interpretatie van seismische signalen op Mars.

Het begrijpen van de seismische activiteit op Mars is cruciaal voor toekomstige menselijke missies naar Mars. Hoewel de aardbeving met een kracht van 4.7 geen catastrofale gevolgen voor de aarde zou hebben, benadrukt het wel het belang van het in aanmerking nemen van seismische activiteit bij het plannen van menselijke missies naar de Rode Planeet.

Bronnen: Reuters