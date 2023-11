Onderzoek naar de oorsprong van het leven: kometen als kosmische bevrijders

In de zoektocht om de oorsprong van het leven te begrijpen, heeft een team van onderzoekers een baanbrekend model voorgesteld dat licht werpt op hoe het leven op aarde en mogelijk ook op andere planeten in onze Melkweg kan zijn ontstaan. Hoewel er twee theorieën bestaan ​​over de oorsprong van het leven op onze planeet, richt dit nieuwe model zich op de mogelijkheid dat de bouwstenen van het leven door kometen zijn geleverd.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society A, suggereert dat ‘stuiterende’ kometen prebiotische moleculen, de grondstoffen voor het leven, zouden kunnen hebben verspreid over sterrensystemen die vergelijkbaar zijn met het onze. Het team richtte zijn onderzoek specifiek op het simuleren van rotsachtige exoplaneten die rond sterren ter grootte van de zon draaien, met als doel te begrijpen of complexe moleculen ook door kometen naar deze verre werelden kunnen worden getransporteerd.

Richard Anslow, een astronoom aan het Cambridge Institute of Astronomy, legde uit dat moleculen die essentieel zijn voor het leven op aarde mogelijk afkomstig zijn van kometen. Dit besef opent de fascinerende mogelijkheid van leven op andere planeten in onze Melkweg. Door het soort systemen te identificeren waarmee complexe moleculen kunnen worden afgeleverd, kunnen wetenschappers beginnen met het testen van verschillende oorsprongsscenario's en het onderzoeken van de moleculaire routes die kunnen bijdragen aan de creatie van diverse levensvormen.

Anslow merkte verder op dat dit onderzoek een nieuw perspectief biedt op de fundamentele vragen over de oorsprong van het leven. Door vooruitgang in de astronomie en de scheikunde te combineren, bevinden wetenschappers zich in een opwindende positie om het bestaan ​​van vergelijkbare routes op andere planeten te onderzoeken en een dieper inzicht te krijgen in de opmerkelijke verscheidenheid aan leven om ons heen.

