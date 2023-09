Astronomen ontdekken planeet in een baan om een ​​zeldzaam sterrenstelsel

Een team van astronomen die gebruik maken van de Very Large Telescope-faciliteit in Chili heeft een intrigerende ontdekking gedaan in de diepe ruimte. Ze hebben een beeld vastgelegd van een sterrensysteem dat bekend staat als HIP 81208 en dat een massieve centrale ster heeft waar een bruine dwerg omheen draait, een kleinere ‘mislukte ster’. Daarnaast hebben de wetenschappers een planeet geïdentificeerd die rond een kleine ster draait en die zich veel verder weg van de centrale ster bevindt. De planeet, genaamd “HIP 81208 Cb”, is ongeveer 15 keer de massa van Jupiter.

Volgens de European Southern Observatory, een samenwerkende wetenschappelijke organisatie van Europese landen, maakt de ontdekking van HIP 81208 Cb het sterrenstelsel tot een hiërarchisch viervoudig systeem, met twee sterren en twee kleinere hemellichamen die om elkaar heen draaien. De nieuw gevonden planeet bevindt zich op de grens tussen planeten en bruine dwergen, die niet massief en heet genoeg zijn om kernfusie te ondergaan.

Normaal gesproken vertrouwen astronomen op technieken zoals de transitmethode om exoplaneten te detecteren en te bestuderen. De Very Large Telescope, met zijn grote spiegels, is echter in staat directe beelden van deze verre werelden vast te leggen. De James Webb-ruimtetelescoop, het krachtigste ruimteobservatorium van de mensheid, speelt ook een cruciale rol bij het bestuderen van de atmosfeer van exoplaneten en het verschaffen van inzicht in deze verre werelden.

Hoewel er op dit moment weinig bekend is over HIP 81208 Cb, draagt ​​de ontdekking bij aan ons begrip van exoplaneten en hun gevarieerde kenmerken. Het is mogelijk dat sommige van deze verre planeten omstandigheden herbergen die geschikt zijn voor buitenaards leven, hoewel er tot nu toe geen concreet bewijs is gevonden.

Over het geheel genomen benadrukt deze ontdekking de complexiteit en diversiteit van sterrenstelsels in het universum, waardoor onze kennis van de hemellichamen die buiten ons eigen zonnestelsel bestaan, wordt vergroot.

Bronnen:

– Europese Zuidelijke Sterrenwacht: ESO

– Nasa