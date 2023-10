Sterrenbevingen kunnen krachtige uitbarstingen van energie vanuit de ruimte verklaren, suggereert nieuw onderzoek

By

Nieuw onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Tokio suggereert dat “sterbevingen” mogelijk de oorzaak zijn van de intense uitbarstingen van energie uit de ruimte die bekend staan ​​als snelle radio-uitbarstingen. Deze signalen, die kunnen worden gedetecteerd als radiogolven, werden voor het eerst ontdekt in 2007 en kunnen miljarden lichtjaren afleggen en slechts een fractie van een seconde duren.

Hoewel de oorzaak van deze uitbarstingen een mysterie blijft, suggereert de heersende theorie dat sommige ervan worden uitgezonden door neutronensterren, die ontstaan ​​wanneer een superreuzenster instort. Er is met name waargenomen dat magnetars, neutronensterren met sterke magnetische velden, snelle radio-uitbarstingen uitzenden.

Eerdere studies hebben overeenkomsten opgemerkt tussen de energieverdeling van herhaalde snelle radio-uitbarstingen en die van aardbevingen en zonnevlammen. De nieuwe studie van de Universiteit van Tokio, gepubliceerd in de “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, ontdekte echter duidelijke verschillen tussen de uitbarstingen en uitbarstingen, terwijl ook verschillende overeenkomsten tussen snelle radio-uitbarstingen en aardbevingen werden geïdentificeerd.

Dit ondersteunt de hypothese dat snelle radio-uitbarstingen worden veroorzaakt door ‘sterbevingen’, die optreden wanneer het oppervlak van een neutronenster een plotselinge verschuiving ondergaat. Net als aardbevingen kunnen sterbevingen inzicht verschaffen in het begrijpen van materie met een hoge dichtheid, de kernfysica en zelfs het gedrag van aardbevingen.

Professor Tomonori Totani van de afdeling Astronomie van de Universiteit van Tokio zei dat het bestuderen van sterbevingen op verre ultradichte sterren nieuwe perspectieven biedt op aardbevingen, aangezien het binnenste van een neutronenster het dichtste gebied in het universum is. Dit onderzoek opent mogelijkheden voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in materie met een zeer hoge dichtheid en de fundamentele wetten van de kernfysica.

Het onderzoek, uitgevoerd door professor Totani en afgestudeerde student Yuya Tsuzuki, analyseerde de correlatie in de tweedimensionale ruimte en onderzocht de tijd-energierelatie van bijna 7,000 snelle radio-uitbarstingen uit verschillende bronnen. Ze bestudeerden ook aardbevingen met behulp van gegevens uit Japan en analyseerden zonnevlammen aan de hand van gegevens van de internationale missie Hinode.

Verder onderzoek zal worden uitgevoerd om de universaliteit van de gevonden overeenkomsten tussen snelle radio-uitbarstingen, aardbevingen en zonnevlammen te valideren. Het begrijpen van de mechanismen achter deze energetische ruimtegebeurtenissen zou mogelijk intrigerende bevindingen over de aard van ons universum kunnen onthullen.

