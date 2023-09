Tasmaanse tijger: onderzoekers herstellen met succes RNA van uitgestorven soorten

In een grote doorbraak hebben wetenschappers met succes RNA geëxtraheerd uit bewaarde exemplaren van de Tasmaanse tijger, een uitgestorven buideldier, daterend uit 1891. Dit is de eerste keer dat RNA, een minder stabiel genetisch materiaal dan DNA, is teruggevonden van een uitgestorven soort. De exemplaren werden opgeslagen in een museum in Stockholm, Zweden.

Het terugwinnen van RNA uit de Tasmaanse tijgerspecimens biedt waardevolle inzichten in de biologie en het metabolisme van deze uitgestorven dieren. RNA-sequencing biedt informatie over gencomplementen en genactiviteit, die essentieel zijn voor het begrijpen van de eigenschappen en kenmerken van uitgestorven soorten.

Eerder werd DNA met succes geëxtraheerd uit oude organismen, maar deze studie toont het potentieel aan voor het terugwinnen van RNA uit uitgestorven soorten. Het behoud van de Tasmaanse tijgerspecimens, ondanks dat ze bij kamertemperatuur in een kast zijn bewaard, betwist de veronderstelling dat RNA onder dergelijke omstandigheden snel afbreekt. Deze ontdekking opent nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen en herscheppen van uitgestorven soorten.

Naast het belang ervan voor het begrijpen van uitgestorven soorten, zou het vermogen om RNA uit oude virussen terug te winnen, kunnen helpen bij het bestuderen van pandemieën uit het verleden. RNA speelt een cruciale rol bij het overbrengen van genetische informatie afkomstig van DNA, waardoor de synthese van eiwitten mogelijk wordt en het cellulaire metabolisme wordt gereguleerd.

De Tasmaanse tijger, ook bekend als de thylacine, was een toproofdier in heel Australië en nabijgelegen eilanden totdat menselijke activiteit hem met uitsterven bedreigde. De komst van mensen naar Australië ongeveer 50,000 jaar geleden, gevolgd door de Europese kolonisatie in de 18e eeuw, leidde tot bevolkingsafname en uiteindelijk tot de ondergang van de Tasmaanse tijger. Ze werden uitgeroepen tot een bedreiging voor het vee, wat resulteerde in een premie op hun hoofd. De laatst bekende Tasmaanse tijger stierf in gevangenschap in 1936.

Inspanningen om bepaalde soorten, waaronder de Tasmaanse tijger, uit te roeien, zijn gelanceerd door particuliere initiatieven. Hoewel het herscheppen van uitgestorven soorten uit levende verwanten uitdagingen met zich meebrengt, benadrukt deze studie het belang van verder onderzoek naar de biologie van uitgestorven dieren.

Bronnen:

- Reuters