In september 2023 bereikten wetenschappers een grote doorbraak door met succes RNA te extraheren uit een Tasmaanse tijger, een uitgestorven wezen. Het geëxtraheerde RNA was afkomstig van een exemplaar dat meer dan 130 jaar oud is en momenteel is gehuisvest in het Zweedse Natuurhistorisch Museum. Deze baanbrekende ontdekking heeft genetici waardevolle inzichten opgeleverd in hoe de genen van dit uitgestorven dier functioneerden. De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Genome Research.

De Tasmaanse tijger, ook bekend als thylacine, was een vleesetend buideldier dat ooit door Australië, Nieuw-Guinea en Tasmanië zwierf. De exacte oorzaak van het uitsterven ervan blijft onbekend, maar er wordt aangenomen dat menselijke vervolging een belangrijke rol speelde. De laatst bekende thylacine, genaamd Benjamin, stierf in gevangenschap in 1936.

Hoewel de primaire focus van het onderzoek niet lag op het klonen van uitgestorven soorten, opent het vermogen om oud RNA te extraheren, analyseren en sequencen mogelijkheden voor het opnieuw creëren van uitgestorven soorten in de toekomst. Geneticus Emilio Mármol Sánchez, de hoofdauteur van de studie, pleit voor meer onderzoek naar de biologie van deze uitgestorven dieren. Het proces van het opnieuw creëren van een uitgestorven soort door middel van genbewerking op levende, bestaande dierverwanten is echter complex en tijdrovend.

Het leiden van de pogingen om de thylacine weer tot leven te wekken is professor Andrew Pask van de Universiteit van Melbourne. Hij stelde dat de ontdekking van RNA in oude musea en oude monsters aanzienlijke diepte toevoegt aan ons begrip van uitgestorven dierbiologie. Het wederopstandingsproces omvat het bewerken van het DNA van de meest nabije levende verwant van de uitgestorven soort, het creëren van embryo's met de herziene genomen en het vinden van een geschikte draagmoeder voor het nageslacht. Hoewel de genomen van ongeveer twintig uitgestorven soorten in kaart zijn gebracht, is vanaf 20 geen van deze soorten met succes opnieuw gecreëerd.

Klonen is een soortgelijk proces dat kan worden overwogen zodra de soort met succes weer tot leven is gewekt. De huidige focus ligt echter op het gebruik van genetisch herstel in plaats van op klonen. Klonen houdt in dat het DNA van een lichaamscel wordt overgebracht naar een eicel waarvan de kern en het DNA zijn verwijderd, en die zich vervolgens ontwikkelt tot een embryo. Het embryo wordt vervolgens in een draagmoeder geïmplanteerd om uit te groeien tot een levende replica van de uitgestorven soort.

Concluderend opent de succesvolle extractie van RNA uit de Tasmaanse tijger nieuwe wegen voor genetisch onderzoek en de mogelijke wederopstanding van uitgestorven soorten. Hoewel het proces van het opnieuw creëren van een uitgestorven soort complex en uitdagend is, verleggen wetenschappers de grenzen van de kennis op dit gebied. De toekomst biedt wellicht de mogelijkheid om lang verloren diersoorten opnieuw op aarde te zien rondlopen.

