Onderzoekers extraheren RNA uit uitgestorven Tasmaanse tijger

Wetenschappers hebben voor het eerst met succes RNA uit een uitgestorven soort geëxtraheerd. De thylacine, ook bekend als de Tasmaanse tijger, was een vleesetend buideldier dat in 1936 uitstierf. Een team van onderzoekers van de Universiteit van Stockholm en het Centrum voor Paleogenetica in Stockholm slaagde erin RNA terug te winnen uit een 130 jaar oud exemplaar van de thylacine in Stockholm. Natuurlijk geschiedenismuseum.

RNA (ribonucleïnezuur) is een molecuul dat een cruciale rol speelt bij de eiwitsynthese en dat in sommige virussen genetisch materiaal draagt. De onderzoekers waren in staat om het RNA uit de huid- en skeletspierweefsels van het thylacine-monster te sequencen. Deze doorbraak stelt wetenschappers in staat de biologie en het metabolisme van de Tasmaanse tijgercellen te bestuderen voordat deze uitstierven.

De thylacine werd overbejaagd en beschuldigd van het doden van vee in Tasmanië, wat leidde tot het uitsterven ervan. Habitatverlies en geïntroduceerde ziekten hebben ook bijgedragen aan de ondergang ervan. Recente pogingen tot de-extinctie van Colossal Biosciences hebben tot doel een proxy-soort van de thylacine te creëren en deze opnieuw in zijn oorspronkelijke habitat te introduceren. Het RNA-onderzoek, uitgevoerd door het team van de Universiteit van Stockholm, was echter niet gericht op het uitsterven van soorten.

Het vermogen om RNA uit uitgestorven soorten terug te winnen opent mogelijkheden voor verder onderzoek. Wetenschappers kunnen mogelijk RNA terughalen van andere uitgestorven dieren en zelfs van oude virussen die zich in museumcollecties bevinden. Dit zou inzicht kunnen verschaffen in de evolutie van virussen en kunnen bijdragen aan de vooruitgang op het gebied van genbewerkingstechnologie, in-vitrofertilisatie en computationele analyse van genetische gegevens.

De studie van oud DNA heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, en het herstel van RNA uit uitgestorven soorten zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere ontdekkingen. Nu er talloze uitgestorven wezens in musea zijn gehuisvest, kan de extractie van RNA uit andere soorten binnenkort werkelijkheid worden.

Bronnen:

– Gizmodo: [URL]

– Nationaal Museum van Australië: [URL]

– Universiteit van Stockholm: [URL]