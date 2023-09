Het decoderen van de genetische geheimen van een uitgestorven soort: RNA-analyse van de Tasmaanse tijger

Genetici hebben een baanbrekende ontdekking gedaan door RNA-moleculen te isoleren en te decoderen uit een 130 jaar oud exemplaar van de Tasmaanse tijger. Dit is de eerste keer dat RNA is teruggevonden uit een uitgestorven dier. Het genetische materiaal werd verkregen uit een exemplaar in de collectie van het Zweedse Natuurhistorisch Museum. De bevindingen, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Genome Research, werpen licht op hoe de genen van de al lang verdwenen Tasmaanse tijger functioneerden.

De Tasmaanse tijger, of thylacine, was een buideldier dat ongeveer 2,000 jaar geleden verdween, met uitzondering van een populatie in Tasmanië waarop later met uitsterven werd gejaagd. Hoofdonderzoeksauteur Emilio Mármol Sánchez verklaarde dat hoewel het herintroduceren van de soort niet het doel van het onderzoek was, een dieper begrip van de genetische samenstelling van de Tasmaanse tijger zou kunnen helpen bij de pogingen om het dier weer tot leven te wekken.

Andrew Pask, hoofd van het Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, beschreef de studie als baanbrekend, omdat het aantoont dat RNA kan worden geëxtraheerd uit oude museum- en oude monsters. Deze ontdekking zal het begrip van wetenschappers over de biologie van uitgestorven dieren vergroten en de reconstructie van uitgestorven genomen verbeteren.

In tegenstelling tot DNA is RNA een tijdelijke kopie van een stukje DNA en is het kwetsbaarder en breekt het snel af. In het verleden werd aangenomen dat RNA in de loop van de tijd niet zou blijven bestaan. In 2019 hebben onderzoekers echter de RNA-sequentie bepaald van de huid van een 14,300 jaar oude wolf, bewaard in permafrost. De huidige studie bevestigt verder de haalbaarheid van het terughalen van RNA van uitgestorven dieren, met toekomstige inspanningen gericht op het terugwinnen van RNA van soorten die veel eerder verdwenen zijn, zoals de wolharige mammoet.

Het onderzoeksteam heeft met succes de RNA-sequentie van de huid en skeletspierweefsels van het Tasmaanse tijgermonster gesequenced, waarbij thylacine-specifieke genen werden geïdentificeerd. Deze informatie vormt het transcriptoom van het dier, analoog aan het genoom dat in DNA is opgeslagen. Door RNA te begrijpen, kunnen wetenschappers een uitgebreider inzicht krijgen in de biologie van een dier. Mármol Sánchez gebruikt de analogie van een stad waar elk restaurant toegang heeft tot één gigantisch receptenboek (DNA), maar het is RNA dat elk restaurant in staat stelt verschillende gerechten te creëren. Door RNA te analyseren kunnen wetenschappers de ingewikkelde biologie en het metabolisme in cellen blootleggen.

Deze doorbraak in het ontcijferen van de genetische geheimen van een uitgestorven soort opent nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van oud DNA en het begrijpen van de ingewikkelde werking van lang verloren gewaande wezens.

