Astronomen ontdekken krachtige energiestoot uit de diepten van het heelal

Astronomen hebben een snelle radioflits gedetecteerd, de meest verre in zijn soort ooit gezien, die acht miljard jaar heeft geduurd om de aarde te bereiken. Deze uitbarstingen van intense energie, die slechts milliseconden duren, hebben een oorsprong die nog steeds niet volledig wordt begrepen. De nieuw ontdekte uitbarsting lijkt afkomstig te zijn van een kleine groep samensmeltende sterrenstelsels, wat ondersteuning biedt aan de huidige theorieën over hun bron. De intensiteit van de uitbarsting vormt echter een uitdaging voor het begrip van wetenschappers over hoe ze worden uitgestoten.

Onderzoekers geloven dat snelle radio-uitbarstingen waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de mysteries van het universum. Door deze uitbarstingen te bestuderen hopen wetenschappers de hoeveelheid materie, of ‘normale materie’, te bepalen die in het universum bestaat. Momenteel hebben pogingen om deze ongrijpbare kwestie te meten tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Er wordt aangenomen dat deze materie zich misschien in de ruimte tussen sterrenstelsels verbergt, maar dat het te heet en diffuus is om met conventionele methoden te worden gedetecteerd. Snelle radioflitsen kunnen dit geïoniseerde materiaal daarentegen waarnemen en een manier bieden om het te meten.

De ontdekking van deze krachtige uitbarsting werd gedaan met behulp van een telescoop in Japan. Er werden extra telescopen gebruikt om de vondst te verifiëren en er meer informatie over te verzamelen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Hoewel de oorzaak van snelle radio-uitbarstingen onbekend blijft, hopen wetenschappers dat toekomstig onderzoek licht zal werpen op de oorsprong ervan en zal helpen de mysteries van het universum te ontrafelen.

Bronnen:

– “Krachtige lichtflits gecreëerd in de diepten van het universum” – The Independent